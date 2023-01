Il rap ’urban’ di Gue in un evento al Matis di Bologna

Il rap ’urban’ di Gue in un evento al Matis

Bologna, 7 gennaio 2023 – "Se la Befana vien di notte, Gue viene al Matis". Rima da quando il rap non andava di moda, da quando ha fondato lo storico gruppo hip hop milanese Club Dogo e, dopo una lunga gavetta, è riuscito a salire in cima alla scena italiana per consacrarsi tra i numeri uno e costruire un impero tutto suo. Un carriera mostruosa quella di Cosimo Fini, per tutti Gue (o Gue Pequeno), rapper classe 1980, iniziata tra i banchi di scuola insieme al compagno Dargen D’Amico, costruita su fondamenta fatte di liriche taglienti e un lessico fuori dal comune, soprattutto in un mondo ’di strada’. Poi il successo insieme a Jake La Furia e Marracash, la scalata verso le stelle, con otto dischi all’attivo da solista, una bacheca infinita di riconoscimenti e un nuovo album che bolle in pentola, pronto per essere servito in pasto al pubblico il prossimo 13 gennaio. Si intitola ‘Madreperla’ ed è interamente prodotto da un altro mostro sacro dell’hip hop nostrano: Bassi Maestro.



Un ricettario di citazioni underground e metriche affilate che richiamano alla cultura più urban, ma non solo: basti pensare che per annunciare il progetto, pochi giorni fa, Gue ha chiamato in causa uno dei re della movida come Jerry Calà, al lavoro in un video promozionale come direttore di un albergo, tutto in salsa rap… O meglio, sulle note de ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi. E allora quale miglior modo per prepararsi alla prossima bollente uscita se non sbarcando al Matis Club stasera, dalle 22: non in un vero e proprio concerto, ma un serata da vip targata ‘Alive’, con ai dischi dj TY1 (o Tayone). Evento vietato ai minori di 18 anni e dress code curato e alla moda, per restare in linea con lo stile di mister Fini. Il produttore salernitano TY1, dal canto suo, ha appena sfornato un altro lavoro che porta agli amanti del genere ‘barre fresche’, tra cui quelle dello stesso Gue in una traccia già virale: ‘Sei mesi’.



L’ultimo album Gue lo aveva pubblicato nel dicembre 2021, a pochi giorni dal proprio compleanno (è nato il 25 dicembre): propio il titolo ‘Guesus’, giocava in modo provocatorio sulla data di nascita dell’artista e sul nome da rapper che, per la prima volta, è stato privato dell’epiteto ‘Pequeno’, vecchio richiamo a uno dei protagonisti delle guerre criminali nelle favelas brasiliane degli anni 70-80, ripreso anche nel film ‘City of God’. Insomma, gli ingredienti per un sabato sera post Epifania scoppiettante ci sono tutti, in uno show pronto a intercettare vecchi cultori dell’hip hop e nuovi appassionati della Generazione Z. Biglietti e info su ticketnation.it e ticketsms.it.