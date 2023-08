Il rapinatore in fuga trovato grazie al gps

È stato denunciato dalla polizia dopo aver rapinato dello smartphone un ragazzino a Bologna ed essere poi scappato a Prato, rifugiandosi all’interno di un immobile fatiscente nei pressi dell’ospedale. Protagonista un ventunenne tunisino con precedenti, con domicilio a Modena, ma di fatto senza fissa dimora. A incastrarlo, la geolocalizzazione dello smartphone: le volanti sono intervenute giovedì mattina dopo che la vittima della rapina e il padre si erano presentati in Questura. Il giovane ha raccontato di essere stato rapinato il giorno prima in Autostazione e ha fornito una descrizione del rapinatore; il resto l’ha fatto la geolocalizzazione del telefonino. I poliziotti hanno trovato il ventunenne che dormiva nell’immobile abbandonato, con accanto il bottino sottratto sotto le Torri. Portato in Questura, è stato denunciato per rapina.