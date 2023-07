Il rapper Bubu, nuova protesi dopo il tumore

Gli era stata amputata la gamba destra a causa di un osteosarcoma quando aveva solo 17 anni. Dopo sei anni dall’intervento a cui è stato sottoposto al Rizzoli, ha bisogno di una nuova protesi, per sostituire quella logora che gli causa un dolore tale da rendergli difficile camminare. Grazie alla sinergia tra la Fondazione Ant e la Fondazione Rizzoli, Enrico, giovane di origine nigeriana, nato a Cento, in arte Bubu, avrà una nuova protesi al titanio con il piede in fibra di carbonio, che permette un consumo di minor energia. Enrico da ragazzino era una promessa del calcio, sogno al quale ha dovuto rinunciare a causa del tumore e della conseguente amputazione. Ma non si è arreso, ha cambiato prospettiva: è diventato Bubu rapper e nelle sue canzoni racconta la malattia, il dolore e la possibilità di superarla, per aiutare altri ragazzi. La sua famiglia adesso vive a Londra, ma lui ha scelto di tornare a Bologna, dove ha i suoi amici e il forte legame con il medico che lo ha operato, Costantino Errani della Clinica di Ortopedia oncologica. Per aiutarlo nell’acquisto della costosa protesi, Ant ha lanciato una campagna di raccolta fondi da 20 mila euro, alla quale ha deciso di rispondere la Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, con il suo progetto Do.P.O. (Donazioni Protesi Ortopediche): "Siamo molto felici di contribuire a dare la possibilità a Enrico di tornare a una vita piena", afferma Federica Guidi presidente della Fondazione Rizzoli. "Ringraziamo di cuore Fondazione Rizzoli per aver aderito con grande generosità a questa iniziativa tesa a migliorare la qualità della vita di un paziente, Enrico, colpito dalla malattia oncologica in età così giovane – commenta Raffaella Pannuti, presidente di Ant –. Grazie anche ai tanti cittadini che hanno partecipato con le loro donazioni e all’azienda Ottobock".