Il rapper Il Tre e il suo ’Invisibili’

Arriva in città con il suo ’Invisibili Tour’ il rapper Il Tre, che domani sera sarà sul palco dell’Estragon. L’artista romano, classe ’97 (vero nome Guido Luigi Senia), è al suo secondo album, dopo che ’Ali-Ultima notte’ è stato certificato disco di platino con più di 50 000 unità vendute in Italia. ’Invisibili’ è un lavoro per rendersi visibile, farsi ascoltare e per chi non vuole essere più ignorato.