Il rapper Nitro alle Caserme Rosse "Allacciate le cinture, siamo qui"

di Francesco Moroni

Nitro (pseudonimo di Nicola Albera, ndr), il suo ‘Outsider’ è fuori da aprile e il primo giugno è partito il tour estivo. Che settimane sta vivendo?

"Devo dire che arrivo a Bologna molto carico. Era comunque dal pre-pandemia che non portavo in giro un tour del genere, ci siamo presi un paio di date di riscaldamento e abbiamo già aggiustato la scaletta. E ora sono pronto a dare tutto…".

Lui lo definisce "un ritorno a origini più rap", ma nell’ultimo disco emergono tutte le anime e gli alter ego del rapper veneto classe 1993, ormai ben oltre la maturità artistica. Una passione per rime taglienti e una metrica affilata ormai fin dagli anni dell’adolescenza, da quando ha iniziato a masticare hip hop, che ne fanno uno dei big consacrati della scena italiana, ora tornato in auge con un progetto freschissimo, di quelli che quasi non vedi arrivare: ‘Outsider’, appunto. I featuring, poi, ne svelano ancora una volta la vena di talent scout, con l’accostamento di giovani talenti emergenti ad artisti già affermati. Sarà stasera sul palco del Festival Oltre all’ex Caserme Rosse, in una serata finale infuocata con Noyz Narcos, Bnkr44, Fuera, Kid Yugi e Brenno (dalle 19 in poi).

Quali sono le prime sensazioni sull’album?

"Mi sembra che stia piacendo molto, i feedback sono positivi. Le persone si divertono e questa è la cosa più importante".

Diceva che si sente ‘molto carico’… Che fase della sua carriera sta attraversando?

"Mi sento un po’ come se avessi chiuso un ciclo. Ora, per assurdo, mi sembra di essere tornato indietro, ai primi anni: ne ho compiuti 30 e questo è quasi un nuovo inizio. Quando ti senti così sei sempre un po’ su di giri…".

‘Outsider’ testimonia questo? "Il disco in verità è scuro, ho tirato fuori di nuovo la mia narrativa tipica, cupa, dopo un momento che possiamo chiamare di luminosità…".

Quale potrebbe essere il pezzo più significativo?

"Proprio ‘Outsider’, probabilmente, è il manifesto perfetto. Mi rappresenta molto".

E dopo il tour?

"Adesso ho tanti progetti in testa. Sento la mia vita aperta a diverse opportunità, mi piacerebbe recitare, mi piacerebbe scrivere, mi piacerebbe creare, insomma. Mi sono reso conto che, ogni giorno, per il mio benessere personale devo fare qualcosa di creativo… Penso sia una parte fondamentale degli artisti e delle persone come me".

Ai suo fan pronti a ballare e divertisti sotto le Due Torri, invece, cosa direbbe?

"Di allacciare le cinture perché stiamo arrivando".