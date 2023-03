Il rapporto tra Dante e Bologna svelato in un percorso tutto speciale

In occasione del Dantedì, domani alle 16.30, la Pinacoteca di via Belle Arti, in collaborazione con ’Senza titolo’, propone una visita di approfondimento a tema dantesco. Bologna infatti è la città più nominata, dopo Firenze, nelle opere di Dante Alighieri e sarà il punto di partenza di un viaggio tra arte e poesia, per scoprire i rapporti e le influenze che legano il Sommo Poeta ad alcune opere della Pinacoteca, agli artisti e alla città.

Le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria entro oggi all’indirizzo mail [email protected]