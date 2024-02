Il rapporto tra donna e scienza. Incontro all’Auditorium DamsLab

Domani pomeriggio alle 15.30, l’Auditorium DamsLab si accende per la tavola rotonda del progetto Kaleidos, ’Donne e scienza, quale narrazione?’. L’evento sarà un momento di confronto per esplorare i modelli di riferimento e la conseguente narrazione associata alle donne in campo scientifico. Numerosi studi, infatti, indicano che le attuali figure di riferimento, spesso idealizzate e lontane dalla realtà quotidiana, contribuiscono a portare avanti stereotipi limitanti, allontando le giovani dalle discipline legate agli ambiti scientifici, della categoria Stem. L’incontro è organizzato dal dipartimento di Fisica e Astronomia e dal gruppo di lavoro pari opportunità e inclusione. Alla tavola rotonda, oltre al professore Andrea Cimatti e Sara Valentinetti, partecipano la professoressa Cristina Demaria, Luca De Siena, Simona Lembi, Michela Menegatti , Silvia Moscatelli e Sara Spinelli. Il team di lavoro prevalentemente femminile rifletterà sui temi proposti, analizzando il rapporto tra donna e scienza.