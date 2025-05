Il rapporto tra Fisco e aziende: "Collaborare serve a crescere"

"Patti chiari, per imprese forti". Parte da Bologna l’iniziativa promossa da Confindustria, ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia dell’Entrate, che racconta l’adempimento collaborativo, ovvero "promuovere una relazione trasparente tra imprese sane e amministrazione finanziaria, basata sul confronto preventivo, sulla fiducia reciproca e sulla certezza del diritto", sottolinea il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Si tratta di una "rivoluzione copernicana", così definita da Leo, in cui "imprese e istituzioni non sono in contrapposizione ma in collaborazione", sostiene invece il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Fondamentale per i relatori è la reputazione: "Un cambio di paradigma per premiare le aziende più virtuose, verso un patto sociale più forte", rimarca il leader degli industriali. È d’accordo Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, che apre alla possibilità di aiutare le aziende italiane ad aprirsi verso l’estero: "Se abbiamo una società che riteniamo affidabile e che si rapporta all’amministrazione italiana in maniera trasparente ed essa vuole investire in un Paese dove abbiamo dei rapporti con le amministrazioni finanziarie, per noi sarà un piacere poterla accompagnare", annuncia. Dal prossimo anno saranno 500 le aziende regionali in possesso dei requisiti per accedere all’adempimento colaborativo (il volume d’affari è di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno quasi 1.400 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scenderà a 100 milioni di euro e la platea potenziale sarà di oltre 11mila aziende a livello nazionale.

Nell’ambito della mattinata all’interno della sede di Confindustria Emilia Area Centro, sono intervenuti anche il Comandante Interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza, Fabrizio Cuneo ("È un percorso virtuoso"), e la presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Annalisa Sassi ("La certezza del diritto è fondamentale"). Il prossimo appuntamento è a Venezia il 20 maggio. Il ciclo d’incontri, invece, si concluderà a Milano nel mese di settembre.

Giovanni Di Caprio