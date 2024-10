Il Ravone e gli altri. Nuove infrastrutture, è corsa contro il tempo: "Servirà una svolta"

"È saltata la mappa del rischio, come sono saltate tutte le nostre certezze sull’argomento. Dobbiamo alzare il livello e cambiare strategia. Ma sulle quali soluzioni individuare dovranno dircelo gli esperti". Sono i rii e i torrenti, "davvero tanti che afferiscono alla nostra città e dovremo dirlo meglio alla popolazione" che ne ignora l’esistenza, che ‘turbano’ in qualche modo il sonno del sindaco Matteo Lepore. Stivali sporchi e telefono sempre attivo, il primo cittadino ieri è arrivato a Palazzo dopo un lungo giro tra cittadini e aziende. Serviranno pazienza e investimenti. "Invasi, casse di laminazioni, eventuali altre infrastrutture: solo degli esperti ci spiegheranno bene cosa fare per un territorio urbanizzato, come quello cittadino, che è certamente diverso dalla pianura – ha ricordato Lepore –. È caduto un quantitativo d’acqua inimmaginabile". Sono 700 circa le persone in strada in questi giorni in città, per l’emergenza alluvione.

Dal medio-lungo periodo all’immediatezza del problema: in questi giorni si terrà un confronto tra il Comune e tutti gli enti preposti. "Convocheremo tutti, come l’agenzia regionale che ha in mano la gestione dei fiumi e dei torrenti, oppure i consorzi operativi nell’area di Bologna e tutti i privati che sono attraversati dai torrenti. Troveremo il modo di riunirci e di parlarne – ha chiarito ancora il primo cittadino –. A creare problemi sono stati soprattutto i torrenti, che hanno alvei molto piccoli e che vengono dalla collina, portandosi dietro tutto ciò che trovano. Dove abbiamo lavorato, in via Saffi, non ci sono stati problemi", che invece si sono verificati "più a valle e più a monte – ha continuato Lepore –. Nei garage e nelle cantine sono scoppiati i muri, l’acqua è venuta su dalle fogne. In uno scantinato l’acqua è uscita dal water". È tornato inoltre a galla nei giorni scorsi uno studio di circa 10 anni fa dell’Arpae, che illustrava tutti i rischi idraulici della collina bolognese, con il Ravone grande protagonista. Preoccupazioni "ben più attuali di 50 anni fa", si legge nelle conclusioni dell’ottobre 2013.

Paolo Rosato