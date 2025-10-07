Il ‘re’ dei pusher in manette. Tremila cessioni in tre anni. I clienti fedeli in Bolognina

Tremila episodi di spaccio, accertati, in tre anni. Con una routine consolidata e più ‘zone operative’. La Bolognina in particolare, ma anche la zona dell’ospedale Maggiore, dove il quarantenne nigeriano arrestato l’altro giorno dagli agenti della II sezione della Squadra mobile abita.

Lo spacciatore, che già negli ultimi tre mesi era stato arrestato due volte dalla polizia, è finito di nuovo nei guai l’altro giorno, a seguito di un servizio mirato. Infatti, vista la sua storia criminale, il quarantenne, tra l’altro regolare sul territorio, era diventato punto di riferimento per i tossicodipendenti della Bolognina, a cui offriva i suoi ‘servigi’ in orario pomeridiano e serale. Stando a quanto documentato dai poliziotti, l’uomo, specializzato nella vendita al dettaglio di coca, crack ed eroina, divideva infatti la sua giornata in zone: di mattino era operativo nella zona dell’ospedale Maggiore, vicino casa sua, in particolare aspettava i clienti nei pressi di un distributore di benzina dsu via Emilia Ponente e dentro l’androne condominiale di un palazzo di via Marzabotto; di pomeriggio, si spostava nel parco di Villa Angeletti, sistemandosi sul corsello pedonale adiacente al fiume che scorre sotto via de’ Carracci: un punto strategico che permetteva di sfruttare diverse vie di fuga, mentre i ‘clienti’ parcheggiavano proprio su via de’ Carracci e scendevano le scale a ridosso del ponte; infine, di sera bazzicava tra via Albani e via Nicolò Dall’Arca dove si tratteneva fino a notte inoltrata. Una scelta dettata dal fatto che anche i suoi clienti più fedeli abitano in Bolognina.

L’altro giorno, quando gli agenti lo hanno arrestato di nuovo, era proprio nel quartiere: lo hanno fermato nel sottopasso pedonale di Villa Angeletti. I poliziotti avevano assistito a due cessioni di cocaina in via Gorizia, una laterale di via Marzabotto, e sono intervenuti quando si apprestava a vendere la terza dose in via de’ Carracci. All’atto del controllo, il quarantenne ha tentato di ingoiare le dosi già confezionate che teneva in bocca, ma non c’è riuscito, subito fermato dagli operatori che sono così riusciti a recuperare otto dosi di cocaina e 770 euro in contanti posti sotto sequestro.

Infatti, quello era il modus operandi dello spacciatore: si muoveva per il quartiere trasportando in bocca le dosi già confezionate per le cessioni al minuto, in modo da poterle deglutire, in caso di controllo, e, comunque, per avere con sé un quantitativo apparentemente modico di droga. Arrestato, dopo la convalida il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto nei confronti dello spacciatore seriale la misura della custodia in carcere.

Nicoletta Tempera