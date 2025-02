Il rebus dei ristori. Bando del Comune: "Ma così non basta"

Un nuovo bando dal valore di 80mila euro per le attività commerciali colpite dai cantieri del tram di Pontelungo-Santa Viola. Dopo gli indennizzi programmati per Ravone, Bolognina e centro storico, il Comune mette in campo risorse a fondo perduto per le imprese e le realtà di commercio e artigianato coinvolte nei lavori per la Linea rossa a Borgo Panigale. Le domande, che si possono presentare entro il 31 marzo, dovranno contenere progetti di riqualificazione dei locali o degli arredi, di potenziamento dei servizi o di cura e miglioramento degli spazi anche pubblici, connessi a temi di sicurezza, accessibilità o animazione territoriale. La dotazione parte da 80mila euro, ma il Comune si riserva la possibilità di incrementare ulteriori risorse, visto che, "come fatto per Ugo Bassi e Riva Reno, ci siamo impegnati a coprire tutte le domande che risulteranno idonee in base all’analisi tecnica – spiega l’assessora al Commercio Luisa Guidone (foto) –. Presentiamo questo bando con le associazioni di categoria, con cui abbiamo individuato l’area di impatto".

I singoli operatori possono presentare i progetti finanziabili fino a tremila euro per le attività nell’area dei cantieri e fino a cinquemila per quelle lungo la linea del tram. Le proposte di gruppo, invece, possono ricevere fino a diecimila euro. La copertura degli interventi, da parte del Comune, potrà arrivare fino al 90% delle spese previste e per realizzare le migliorie si può richiedere l’anticipo del 50% dell’importo progettuale. Oltre a questo, sono ammissibili anche spese generali - locazioni o utenze, per esempio - fino al 50%, oltre agli strumenti di defiscalizzazione. Sono circa 300 i potenziali beneficiari individuati.

Se il Comune sorride, le associazioni di categoria tirano però il freno a mano. Le attività "aspettano con ansia di avere un minimo ristoro per sopravvivere", dice Dario Cardace di FenImprese, mentre per Pietro Francesconi di Ascom, si sentiva "forte l’esigenza di intervenire con misure di sostegno per aiutare le aziende a rimanere sul mercato". Per Confesercenti, i contributi sono "importanti, ma non sufficienti a supportare le difficoltà delle aziende. Servono altri bandi, comunali e dalla Camera di Commercio".

I lavori, in generale, "stanno procedendo come da impegni assunti – sostiene l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello –. Anticipiamo la partenza dei cantieri con degli incontri per spiegare come si svolgeranno i lavori e per ragionare sulle criticità. L’obiettivo 2026 è sempre più vicino". Il Comune fa inoltre sapere che negli altri bandi "sono state finanziate 125 imprese (compresi 11 progetti in forma aggregata). Solo 7 le domande escluse dalla commissione per insanabili irregolarità. Allo stanziamento iniziale di 150.000, sono stagti aggiunti ulteriori 110.000 euro per arrivare ai 260.000 euro necessari".

Duro il gruppo di FdI in Comune: "Misure non sufficienti. E su Santa Viola chiediamo una revisione urgente del senso di circolazione di alcune strade laterali per agevolare gli spostamenti e ridurre il disagio per residenti e commercianti". "Bene la prima misura di reale sostegno agli esercenti – conclude il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto –. Ora è necessario lavorare sulla viabilità".

Mariateresa Mastromarino