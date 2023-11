Il rebus di chi cerca casa. La fotografia di Nomisma:: "Compravendite in calo. E aumentano gli affitti"

"Siamo in una situazione di tempesta perfetta per quanto riguarda il tema casa, il problema delle locazioni e la sostenibilità dell’abitare. A Bologna sono arrivati tanti studenti, turisti, famiglie, e questo provoca un aumento dei canoni, mentre l’offerta invece di aumentare si è ridotta". L’ad di Nomisma Luca Dondi (nel riquadro dentro la foto in alto) commenta i dati del terzo Osservatorio sul mercato immobiliare: in città le compravendite crollano del 23,3% – per un totale di 2.806 –, con un calo che riporta il mercato indietro al 2016-2018. E gli operatori non sembrano ottimisti: il 60% prevede un ulteriore calo con la fine dell’anno e un ulteriore 20% degli agenti risulta ancora più pessimista. Inoltre, a livello nazionale, il 7,3% della domanda si sposta verso gli affitti, con i valori di acquisto che si confermano rigidi e i canoni di affitto che crescono ancora. A giudizio di Nomisma, le maggiori difficoltà di accesso al credito "rendono l’affitto l’unica alternativa da preferire per molte famiglie, portando la quota di domanda in locazione ad essere il 60% del totale. Parallelamente, la dipendenza da mutuo si è ridotta dal 77% di inizio anno al 67% attuale ogni 100 compravendite".

Bologna preoccupa anche per quanto riguarda l’aumento dei canoni: nel secondo semestre dell’anno, il parziale spostamento verso il mercato degli affitti ha portato a un’ascesa dei canoni con un +5% sotto le Torri, il dato più alto del Paese. Inoltre considerando i tempi medi di vendita, tra i principali indicatori del livello di liquidità del mercato, Nomisma rileva come negli ultimi 10 anni il trend sia stato discendente: sotto le Torri c’è però un’inversione di rotta che appare netta, con un allungamento – seppur contenuto – dei tempi, oggi individuati intorno ai quattro mesi. "C’è una riduzione del numero delle transazioni, ma i tempi di vendita rimangono molto corti – puntualizza Dondi –. Questi elementi rendono ancora più difficile l’accesso al mercato per le famiglie che hanno risentito della perdita di potere d’acquisto".

Il focus in città, chiaramente, è legato al tema dello spostamento della domanda verso gli affitti: "Il quadro è drammatico – prosegue l’ad di Nomisma –. Agli studenti, ai lavoratori e alle famiglie si aggiunge anche un’altra fetta di nuclei che, magari, potrebbe accedere alla proprietà, ma per ragioni contingenti non lo fa. Così si verifica un eccesso di domanda nel segmento delle locazioni, con i proprietari degli immobili che rimangono molto prudenti".

Due i ragionamenti che, secondo Dondi, è utile fare guardando alla fotografia del mercato immobiliare: "Innanzitutto arriviamo tardi, perché oggi ci troviamo a gestire una fase di emergenza, con la possibilità di mettere in campo solo soluzioni di medio periodo. In primis bisogna spingere verso l’ampliamento dell’offerta, passando dalla fiscalità e dalla concessione di qualche forma di garanzia, in modo da tranquillizzare i proprietari, che ricordo sono alleati e non nemici. E non è la leva della fiscalità aggressiva che funziona".

"Poi – conclude Dondi – è assolutamente necessario accelerare sul tema della rigenerazione urbana per creare un offerta in locazione. Bologna ne ha bisogno in quanto città universitaria di alto livello e i tempi della discussione, ormai, sono diventati troppo lunghi. È a rischio la competitività del territorio, che finisce per essere danneggiata. Lo dicono l’università e le imprese: c’è urgenza di intervenire".