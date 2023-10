Il rebus Villa Angeli. Centro per i minori, i tempi si allungano. Lisei punge il Comune

L’ormai famoso hub per i minori non accompagnati a Villa Angeli, a Sasso Marconi, deve ancora attendere. Ma, da quello che filtra, a breve dovrebbe arrivare l’ok del Viminale.

Un via libera chiesto a gran voce dal Comune che, da giorni, denuncia una situazione complessa anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto alcuni minori attualmente ospitati a Villa Aldini, dalla tentata violenza nei confronti di una donna in via Belle Arti con le indagini verso due minorenni ospiti della struttura, alla cosiddetta baby gang delle vie San Mamolo e via D’Azeglio. L’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo l’ha detto chiaro e tondo: "Ci dicano dal Viminale se vogliono l’hub dei minori, anche perché a breve iniziano i lavori a Villa Aldini", dove sono accolti diversi minori non accompagnati, "con funzioni di prima accoglienza, in assenza di altre strutture governative".

Da quello che filtra, gli uffici del ministero sono al lavoro per redigere il parere favorevole all’operazione che porterà alla sottoscrizione dell’accordo tra Prefettura e Comune per spostare l’hub minori da Villa Aldini a Villa Angeli a Sasso Marconi. Si tratta di un’operazione che è andata incontro alle richieste di aiuto di Palazzo d’Accursio, sebbene – si fa notare da fonti governative – la Regione Emilia-Romagna non abbia sottoscritto lo stato di emergenza sui migranti.

Sul tavolo resta il nodo del sostegno finanziario che il ministero dovrebbe concedere su un immobile comunale (Villa Angeli) e che richiede verifiche contabili.

Il senatore Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia in Prima Commissione al Senato, la commissione che si occupa dei temi migratori, sul tema è perentorio: "La situazione è abbastanza chiara. Il governo, nonostante il Comune di Bologna gli stia facendo una battaglia ideologica, nonostante non abbia firmato lo stato di emergenza con la Regione privandosi di tante possibilità, ha risposto a una richiesta di aiuto, si è messo a disposizione per cercare di risolvere i problemi che la sinistra sta creando ai cittadini".

Da qui, aggiunge il meloniano, "non si può pretendere di porre in essere operazioni finanziarie straordinarie, come la ristrutturazione di un immobile comunale con risorse dello Stato, senza trovare una forma che sia compatibile con le leggi vigenti. Il Comune dovrebbe tornare con i piedi su questa terra: crea problemi, chiede aiuto, vuole un trattamento differente perché deve fare i suoi teatrini politici per speculare qualche voto e poi con arroganza pretende pure che venga fatto tutto in pochissimo tempo".

Il messaggio che Lisei spedisce al sindaco Matteo Lepore è chiaro: "Siano meno arroganti e ringrazino il ministero che gli sta aiutando".

Quale sarà l’esito dell’approfondimento del Viminale si vedrà, ma il senatore Lisei è fiducioso seppur ammetta che i tempi saranno chiaramente più lunghi del previsto (l’hub dei minori, nei desiderata di Palazzo d’Accursio, sarebbe dovuto essere attivo da fine settembre, ndr): "Sono certo che sarà favorevole, il ministero vuole risolvere i problemi, anche se sono creati da altri... dire quando potrà essere chiusa l’operazione è difficile, ma confido che saranno celeri".

In attesa del via libera di Roma alla struttura di Villa Angeli, che richiederà quindi ancora qualche tempo, non si esclude che sul tema dei minori possano uscire ulteriori strumenti per finanziare l’accoglienza.

Già in estate, infatti, erano usciti dei bandi per l’apertura dei centri per i minori non accompagnati finanziati dal fondo Europeo asilo migrazione e integrazione. Bandi ai quali, secondo Fratelli d’Italia, il Comune non aveva partecipato, sebbene l’assessore Rizzo Nervo avesse sottolineato come – dal 2008 a oggi – l’aumento della spesa sociale a 50 milioni di euro, proprio grazie alla partecipazione a bandi sia nazionali che europei.

Intanto a Roma si lavora anche ai Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri), uno per ogni regione. L’ha confermato anche ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: "Abbiamo già i risultati della ricognizione per i nuovi Cpr, ma li tengo riservati perché ci sono verifiche tecniche in corso...".

Pur non essendoci ancora notizie certe, in città è già stato organizzato un corteo contro i Cpr. "Un momento di piazza è fondamentale", ripetono gli organizzatori, tra i quali anche Coalizione civica, l’ala sinistra della maggioranza di Palazzo d’Accursio. L’appuntamento, già fissato, è per il 14 ottobre.

Rosalba Carbutti