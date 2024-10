Il recupero degli oggetti per riconvertire la memoria

Il recupero di tutto ciò che può godere di nuova vita, ma anche i viaggi, i luoghi conosciuti, come Berlino e New York, l’America e la Cina, l’estremo Nord e l’estremo Sud d’Europa. Ecco i temi che stanno alla base di ’Eingedenken–Recalling the Future’, mostra di Betty Zanelli che inaugura oggi alle 18 (e poi fino al 18 ottobre) a The Room in via Galliera 8, con la curatela di Alice Rubbini. L’artista, in quest’occasione, crea un’installazione site specific, ispirandosi a un testo di Ernst Block e Walter Benjamin, ’Eingedenken–Ricordare il futuro’, dedicata all’energia dell’universo custodita dai ricordi e dagli oggetti che si incontrano, senza che questi rappresentino (almeno inizialmente) qualcosa di particolarmente significante.

L’essenza del lavoro di Betty Zanelli, lo studio dei media, la costruzione delle opere attraverso oggetti, fotografie, disegni, mappe, è quindi materia, costruzione di un ricordo e di un cambiamento. "C’è il piacere di cercare e di trovare, la curiosità e la scoperta, c’è rinascita – spiega la curatrice –. Il sentimento che unisce questi oggetti è il futuro della memoria, che riaffiora mai uguale ogni volta, come fossero gli stessi ricordi raccontati da persone diverse; è l’anima di cose raccolte dall’artista nel suo percorso personale, di cose sue e non sue, che si intrecciano tra i dedali degli accadimenti, tra le parole di un fervente quotidiano e di uno sguardo affascinato per tutto ciò che ci circonda".

E così è il tempo, il cammino di una vita e il viaggio dei sogni, mescolati insieme, che ritornano a raccontarsi per il piacere di essere "scoperta", di essere nuovo racconto. "I violini in mostra – prosegue il racconto – sono infatti l’idea di musica e di armonia, sono il suono della vita di qualcuno mai incontrato, e sono anche la storia e la realizzazione della sua stessa realtà artistica, arrivati con lei dal suo passato a New York, perché sono opera e ispirazione che si è evoluta anche questa volta".

Sabato poi The Room aderisce alla Ventesima Giornata del Contemporaneo di AmacI, con ingresso alla mostra Eingedenken-Recalling the Future, con un intervento musicale di Marco Visconti Prasca alle 17.

b. c.