Il recupero della piazza della Pace, investimento da 180mila euro

Per la gioia di tutti gli ‘umarell’ della Bassa hanno preso ufficialmente il via i lavori di riqualificazione della centrale piazza della Pace ad Altedo, frazione di Malalbergo.

La riqualificazione è stata finanziata dal Comune con 180mila euro recuperati grazie alla vendita di un immobile. In questi giorni sono iniziate, dunque, le prime manovre all’interno del cantiere. Il progetto prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’eliminazione degli attuali dislivelli, il restauro conservativo della fontana che sarà adibita a fioriera, la creazione di un’area verde centrale e giochi d’acqua perimetrali ad uso di bambini e famiglie e per ultimo, ma non per importanza, la piantumazione di nuovi alberi, piante e installazione di nuovi arredi.

Nell’ambito dei lavori, saranno abbattute le magnolie agli angoli rialzati della piazza, in quanto il livellamento della nuova pavimentazione ne comprometterà inevitabilmente l’apparato radicale e la stabilità, con conseguente pericolo per i fruitori della piazza.

A parlare con soddisfazione di questo intervento importante per il territorio è lo stesso assessore comunale ai Lavori Pubblici Stefano Ferretti: "Piazza della Pace è un luogo abbandonato da oltre 30 anni, riteniamo che i luoghi pubblici debbano essere accoglienti e vissuti. Abbiamo affidato il progetto di riqualificazione all’architetto Riccardo Chiarini, specializzato in interventi di recupero e riqualificazione".

Ferretti, poi, specifica: "Il nuovo spazio non avrà più barriere architettoniche e sarà molto più bello e fruibile, con anche giochi di acqua per i bambini, come nelle più belle piazze europee. Sarà rivisto tutto il verde pubblico per ricreare un equilibrio e piantare più alberi e piante, superando l’attuale impostazione che vede il verde solo su porzioni periferiche.

I lavori dureranno cinque mesi e li abbiamo finanziati con fondi del comune, senza ricorrere ad indebitamento, come tutte le altre opere di rigenerazione urbana avviate in questi anni".

Le sue parole vengono sottolineate dal sindaco Monia Giovannini: "Sono molto soddisfatta di poter restituire questo spazio alla nostra comunità. Questo angolo di paese era in degrado, in questo mesi invece sono partiti anche cantieri privati e in autunno questo comparto di Altedo sarà bellissimo, con anche nuove attività commerciali che apriranno. Ci tengo a ringraziare l’ufficio tecnico e la responsabile Francesca Tugnoli per l’operatività costante".

Zoe Pederzini