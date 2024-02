Il referendum ai raggi X. Città 30, l’ex garante: "Quesito inammissibile, le multe sono impugnabili"

Bologna, 7 febbraio 2024 – "Secondo il mio parere giuridico, il quesito così formulato è irricevibile, inammissibile. Sarebbe bastato andare al cuore del problema". Parola di Mauro Pacilio, avvocato che è stato membro della comitato dei garanti comunale che diede il nullaosta al referendum sul tram.

Lo stesso comitato viene interpellato per un’altra indagine consultiva, quella per la Città 30. E proprio a Pacilio, che di quell’assise ha fatto parte, chiediamo se il quesito così come formulato dal comitato referendario (creato da tutti i partiti di opposizione a Palazzo d’Accursio, ma al qualunque può aderire chiunque) sia o meno giuridicamente inattaccabile. Questo il testo: ‘Volete che il Comune di Bologna vada avanti nella decisione di realizzare ‘Bologna Città 30’, come previsto nella delibera Dg 138/2023, dalle ordinanze vigenti dal 16/01/2024 e dai futuri provvedimenti?’.

Avvocato Pacilio, come le sembra?

"Prima facie, il quesito così come formulato mi sembra inammissibile"

Perché?

"Perché il dettato del quesito non è definitivo. Si chiede un referendum su un provvedimento futuro, del quale ancora non si conosce, non ancora adottato"

Però l’articolo 7 dello Statuto del Comune, che disciplina il referendum consultivo, al punto ‘c’ del quarto comma dice che il giudizio di ammissibilità verte ‘su attività deliberativa effettivamente in corso’.

"Appunto, invece nel quesito si parla anche del futuro, un’eventualità non conosciuta, a prescindere anche dall’organo deliberativo interpellato. Ripeto, secondo me quel dettato è irricevibile. Avrebbe dovuto, invece, andare punto per punto: ‘vuoi abolire questa delibera?‘, oppure ‘vuoi abolire questa quest’ordinanza?’. In questi termini sembra più un’altra cosa".

Cosa?

"Un quesito eminentemente politico, evocativo. Ma chiedere un parere su un futuro imprecisato non è possibile. Secondo me quel quesito è a forte rischio bocciatura".

Chiaro. Invece le delibere sulla Città 30 la convincono?

"Anche lì, secondo me ci sono diversi problemi. La delibera del Comune è in evidente contrasto con il Codice della Strada, aspetto che è stato correttamente fatto presente dal ministero dei Trasporti. L’ordinanza copre tutta la città, servirebbe quindi un’istruttoria strada per strada, non puoi estendere la misura in maniera indiscriminata. L’ente proprietario della strada, in questo caso il Comune, può derogare ai 50 sia in aumento sia in diminuzione, ma servono sempre delle istruttorie motivate. Non mi sorprende la Direttiva esplicativa del Mit".

Le multe secondo lei sono quindi impugnabili?

"Mi capita sotto il mio studio, nell’area di via Sant’Isaia, di vedere la segnaletica verticale non ripetuta correttamente, oppure quella orizzontale assente, o poco visibile. Devono esserci entrambe, altrimenti le multe su quei tratti di strada sono ovviamente impugnabili. Se un cliente venisse da me, una volta multato per la Città 30, gli direi subito di controllare la correttezza della segnaletica, sia orizzontale sia verticale. Che devono essere compresenti. Se non lo sono, la sanzione è senza dubbio impugnabile davanti al Giudice di Pace".