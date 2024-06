Il referendum su Città 30. La sfida delle opposizioni: "Il Pd aiuti nella raccolta firme"

"Anche la maggioranza dovrebbe adoperarsi per raccogliere le firme e favorire la consultazione popolare su Città 30 dopo che nei giorni scorsi il Comitato dei garanti ha ammesso il quesito".

È la sfida che i partiti del centrodestra bolognese che hanno promosso il referendum sui limiti orari dei 30 all’ora, lanciano alla maggioranza che siede in Comune.

"L’augurio è che anche il Pd e tutta la maggioranza partecipino alla raccolta delle firme e diano una mano visto che il Comune ha parlato di ottima occasione di partecipazione. Supponiamo saranno ben lieti di dare una mano a realizzare questo percorso, a meno che non sia l’ennesima finzione di carattere politico e che in realtà l’unico tentativo sarà quello dell’ostruzionismo", fa notare, in aula, il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto. Intanto, "non si può non rilevare quanto il Comune stia mettendo in tutti i modi i bastoni tra le ruote a chi si è impegnato per dare la possibilità ai bolognesi di far sentire la propria voce", afferma Giulio Venturi, sempre della Lega.

Il verdetto dei Garanti è arrivato ora e ci sono tre mesi a disposizione per raccogliere le 9.000 firme, ma questo ricadrà anche il periodo estivo, un problema secondo le opposizioni: "È opportuno che i 90 giorni inizino a decorrere da settembre – continua Venturi – altrimenti l’amministrazione potrebbe dare l’impressione di essere in malafede o di avere paura dell’esito della consultazione". Per Nicola Stanzani di FI, "ecco per cosa vale la pena decidere da che parte stare, se andare a firmare per il referendum e poi se andare a votare. La scelta è tra l’ideologia e la libertà". Da Fd’I, Francesca Scarano si chiede "che tipo di atteggiamento assumerà la maggioranza di fronte all’ammissione del referendum: si metterà a disposizione per autenticare le firme? Concederà spazi? Favorirà la partecipazione necessaria per il referendum?". Il problema della raccolta firme si sofferma anche un altro meloniano, Stefano Cavedagna: "Crediamo sia un errore far cadere il periodo estivo nella raccolta delle sottoscrizioni".

Il Pd rispedisce al mittente le accuse: "Chi ha proposto il referendum sa quali sono le regole e cosa dice lo Statuto, ma è già cominciata l’antifona ‘vogliamo le proroghe’. Le regole vanno rispettate", afferma il consigliere comunale Claudio Mazzanti, responsabile delle Politiche per la mobilità nella segreteria cittadina dem.

m.ras.