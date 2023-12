Il regalo di Natale? Vintage e fatto a mano

Vintage, arty, crafty… in una parola: indipendente! Ecco il trend in cui Bologna pare essere la città italiana da primato e che riguarda la cultura del fatto a mano e del riuso, che negli ultimi tempi ha dato vita a moltissimi mercatini dove artigiani locali e appassionati di moda portano la loro creatività che – la predizione è fondata – finirà dritta sotto gli alberi del Natale felsineo. Vero pioniere, in questo senso, è stato Era Ora Market, il mercatino ideato da Alice Guastadini e Giulia Mazza, che per il mese di dicembre torna in edizione speciale sia domani che domenica, dalle 11 alle 19,30 al Labas di vicolo Bolognetti, con ingresso gratuito e punto ristoro. "Il nostro mercatino ha dato il via a tante altre manifestazioni che arricchiscono la tendenza alla sostenibilità che è anche una necessità di queste feste – spiegano le fondatrici–. Faremo uno spazio speciale per il Capodanno". La selezione dei crafters è speciale, fatta con curiosità e selezione e offre uno sguardo sul mondo della ceramica, del knitting, della sartoria, della stampa con anche vintage lovers che recuperano capi usati e li risintonizzano col presente. Si potranno trovare Le Cappellaie Matte, Elisa, Giorgia e Agata, che lavorano con la carta realizzando magie per le occasioni importanti; In Veranda, ovvero gioielli composti con metalli ed elementi naturali e in resina; Voila le Velo e la lingerie frou frou; Lucerna in casa e le candele di soia.

Ecco poi Montagnola Republic Market, organizzato da Arcadia e Millennium, che si terrà da oggi a domenica (poi dal 15 al 17 dicembre) al Parco della Montagnola, attorno alla casa del custode: dalle 11 alle 22 con abbigliamento e accessori vintage ma anche concerti dal vivo, dj set, area food e attività per grandi e bambini.

Un salto in strada Maggiore 50a e la fermata è da Zoo, dove domani (e il 1612) dalle 11 alle 20, venti espositori di design, ceramica, tessile, cartoleria, illustrazioni e tanto altro, si daranno convegno per mostrare le loro creazioni e ci sarà come al solito la possibilità di fare brunch e ascoltare musica. XDAS Market è il mercatino del Das in via del Porto 112, che domani dalle 16 alle 21 proporrà una selezione di oggetti handmade di ‘artiste e artigiani’ locali: ceramica, gioielli, stampe d’arte, illustrazione.

Anche il Mercato Sonato entra tra i luoghi dell’artigianato-vintage e riuso domenica 17 dalle 11 alle 20 con Mercato Davvero, mentre al Mercato Albani, fino al 23 dicembre nell’ex Pollaio c’è Cheap Temporary Shop, ovvero poster, libri, cataloghi, stravaganze, generi di conforto, dal giovedì al sabato dalle 17 alle 22. Poco più in là Charly Xmas Market al Check Point Charly in via dei Rosaspina 7a, oggi e domani, per trovare opere e prodotti unici nel loro genere, fatti a mano. Infine il 10 dicembre al Dumbo, Rail Market con musica arte e artigianato dalle 11 alle 23.

Benedetta Cucci