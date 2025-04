Il Reparto volo in lutto per l’ispettore Montini

Lutto al Terzo Reparto Volo di Bologna e in tutta la polizia dell’Emilia-Romagna. È morto dopo una breve malattia che non gli ha lasciato scampo l’ispettore Gianpaolo Montini (nella foto), di 52 anni, specialista di elicottero. Regolarmente in servizio fino a due mesi fa, ha scoperto all’improvviso la patologia che lo ha strappato in poche settimane alla famiglia e ai colleghi, costernati per questa perdita così repentina.

"Era una persona molto valida – lo ricorda il vicequestore Coriolano Conte, comandante del reparto, che conta 44 poliziotti specializzati nei servizi in elicottero –. Gianpaolo era un operatore molto competente e capace di gestire al meglio i compiti che gli venivano affidati. Era responsabile della trasmissione delle immagini in tempo reale alla questura durante i servizi in elicottero, con un bagaglio di conoscenze ed esperienze che non sarà semplice ricostituire". L’ispettore si era distinto durante l’alluvione del 2023 per avere operato con l’utilizzo del verricello nel salvataggio di diverse persone rimaste bloccate sui tetti in provincia di Ravenna. Ma molti lo ricordano, oltre che per le capacità professionali, per le doti umane che sapeva esprimere in servizio e fuori. "Era un grande uomo e un grande collega", afferma una poliziotta. Montini lascia la moglie e un figlio, abitava a Comacchio e il suo funerale verrà celebrato martedì alle 16 a Copparo, dove sarà presente una rappresentanza del suo reparto.

L’ispettore era in servizio da oltre un decennio a Bologna, proveniente dal Reparto Volo di Venezia. "Vicinanza alla famiglia e sentite condoglianze" sono state espresse anche dal Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna, i cui tecnici di elisoccorso avevano volato spesso insieme a Montini per esercitazioni e complesse operazioni di recupero.

e. b.