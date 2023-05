Il ’Requiem’ di Verdi risuona nella basilica

La Cappella Musicale Santa Maria dei Servi vive un momento di particolare slancio produttivo e ottimismo della volontà, proponendo al suo affezionato pubblico in poco più di un anno alcuni fra i maggiori, più impegnativi e colossali capolavori della musica sacra sinfonico-corale, non senza una certa temerarietà: dopo il ’Requiem’ di Mozart, la ’Messa in Do’ di Beethoven e il ’Messia’ di Händel nello scorso anno, è ora la volta della ’Messa da requiem’ di Verdi, cui farà presto seguito la ’Grande Messa’ di Bach. L’idea – dice il presidente Piero Mioli – è "crearsi e tener vivo un repertorio di grandi titoli, su cui tornare periodicamente": il medesimo ’Requiem’ verdiano, certamente la più complessa fra tali partiture capitali messe in cantiere, era già stato inserito nel cartellone di ’Musica ai Servi’ quattro anni fa e torna ora in occasione del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, a memoria del quale era stato composto nel 1873. La stessa data prescelta per la nuova esecuzione è carica di un’eco manzoniana: venerdì 5 maggio, sotto le gotiche arcate della basilica di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore 43, alle ore 21.

La storica Cappella Musicale, da oltre 20 anni sotto la guida di Lorenzo Bizzarri, è nondimeno numericamente troppo esigua per le esigenze della partitura verdiana, e sarà pertanto rinforzata nell’occasione dalla Corale Quadriclavio, altro gruppo vocale bolognese di più recente fondazione, diretto pur esso dal M° Bizzarri: 100 coristi in tutto si assieperanno davanti all’altar maggiore, cui s’aggiungeranno 45 strumentisti in orchestra, 4 solisti di canto (il soprano Elena Borin, il mezzosoprano Cristina Melis, il tenore Ugo Tarquini, il basso Carlo Colombara), nonché il direttore stesso, per un totale di 150 artisti. Nella serata il Comune consentirà eccezionalmente il parcheggio sulla piazzetta antistante la basilica alle auto con contrassegno per disabili. Informazioni e prevendite al 339 5464514.

m. b.