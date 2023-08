Il responso della Bce: "Credem banca solida"

Credem è stato confermato dalla Banca Centrale Europea tra gli istituti più solidi a livello continentale dopo la valutazione nell’ambito degli stress test. Credem ha registrato valori che la pongono in una posizione di vertice sia in Italia che in Europa. "È un risultato molto importante frutto di continue scelte lungimiranti che prendiamo quotidianamente", dichiara Angelo Campani (nella foto), direttore generale di Credem. Tale risultato si aggiunge alla decisione della stessa BCE di dicembre 2022 di mantenere per il 2023 il requisito di Pillar 2 (P2R) di Credito Emiliano all’1%, il più basso in Italia e tra le banche commerciali in Europa.