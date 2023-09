Il Resto di Bologna, torna il podcast Interviste, racconti e retroscena

Dopo un anno ricco di appuntamenti, e dopo la pausa estiva, da domani torna a grande richiesta il podcast del nostro giornale. È ‘il Resto di Bologna’, una trasmissione nata per svelare e raccontare tutti i segreti e i dietro le quinte della nostra città: curiosità, retroscena, approfondimenti, interviste con ospiti speciali e ‘spiegoni’ per non perdersi tutte le ultime notizie e le ‘chicce’ da scoprire su Bologna, ma non solo.

Per i lettori è facile: ogni giorno troverete sul quotidiano e sul sito online l’articolo dedicato al podcast. Basta collegarsi all’indirizzo www.quotidiano.netpodcastil-resto-di-bologna per trovare l’elenco completo di tutte le puntate pubblicate online, oppure inquadrare il Qr code che sarà pubblicato di volta in volta sulle pagine del quotidiano. I file audio poi, come funziona per i podcast, possono essere scaricati sulle principali piattaforme di riproduzione e sul proprio cellulare, in modo da poter ascoltare la trasmissione in tutta comodità nel momento più indicato della giornata.

Cronaca, sport, spettacoli, dai grandi protagonisti della città fino alle storie che, spesso, non trovano spazio sulle pagine cartacee, o ancora di più meritano un approfondimento più sostanzioso e strutturato per essere comprese a pieno.

E così, i giornalisti della cronaca di Bologna sono pronti a un’altra, appassionante stagione di podcast per accompagnare bolognesi e non alla scopertadi tutti i segreti della città.