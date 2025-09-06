Il restyling del Dall’Ara. Demolizioni, parcheggi e stadio provvisorio: servono subito 40 milioni

C’è un progetto di restyling del Dall’Ara articolato e in qualche modo pronto a cui il Bologna lavora da anni: ma senza la sostenibilità finanziaria (leggasi finanziamenti, a vario titolo, del governo) resterà lettera morta. C’è un piano B, il restyling ‘light’, che è la soluzione verso cui vorrebbe virare Palazzo d’Accursio, ma che non solletica il Bologna. E c’è un piano C, la costruzione di un nuovo stadio, a cui viceversa Casteldebole strizza l’occhio ma con la consapevolezza che, tra progetto tecnico, piano dei finanziamenti e interlocuzioni con le istituzioni, sarà un’altra montagna difficile da scalare. E in ogni caso non scalabile dall’oggi al domani.

Il giorno dopo l’ennesimo sasso lanciato nello stagno dall’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci, che parlando l’altro ieri in Fiera all’evento Farete 2025 ha dichiarato esplicitamente che, "se non arrivano i finanziamenti da Roma, realizzare uno stadio nuovo per noi sarebbe la soluzione migliore", la città si pone la domanda che di fatto è la stessa da molti anni: Dall’Ara rinnovato o stadio nuovo vedranno mai la luce? A Casteldebole non disperano e nell’attesa elaborano conti, ma soprattutto costi.

Il ‘progettone’ in essere, quello i cui costi in pochi anni sono lievitati da 80 e 220 milioni (di cui 40 garantiti dal Comune), al pronti via, per sole opere, diciamo così, di complemento, porterebbe via dalle tasche 40 milioni. Nel conto occorre infatti mettere: lo smantellamento dell’armatura che oggi sorregge la struttura e che risale ai Mondiali del ‘90; la demolizione della tribuna; il rinforzo del perimetro esterno dello stadio su murature di pregio che risalgono all’inaugurazione del 1927; la messa in sicurezza della Torre di Maratona; il raddoppio dei parcheggi nell’area dell’ex bocciofila; la realizzazione dello stadio provvisorio. E’ proprio l’ultima voce a mangiarsi la fetta più cospicua di questi 40 milioni, perché l’impianto provvisorio, a causa dei costi lievitati, porterebbe a un esborso non inferiore ai 20 milioni. Che sarebbero comunque una goccia nell’oceano dei 220 milioni che costringerebbero il patron Joey Saputo ad andare in tasca per 180.

Progetto pronto ma non realizzabile, quindi, senza un corposo finanziamento del governo. Con la conseguenza che Casteldebole, di fronte al nuovo bivio tra restyling ‘leggero’ e nuovo stadio, ritiene assai più percorribile la seconda strada. Solo che i tempi per la candidatura del Dall’Ara a sede ospitante degli Europei 2032 incombono e Palazzo d’Accursio ha fatto sapere che a quella candidatura non intende rinunciare.

Se ne parlerà la prossima settimana o, al più tardi, dopo il 15 settembre, nell’incontro in programma tra Fenucci e i vertici del Comune. Domanda: quanto costerebbe fare uno stadio nuovo? Dipende da quanto si vuole investire e dalla capienza. Si spazia dai 3.000 ai 10.000 euro di costo a seduta. Ma in questo momento sono solo ragionamenti sulla carta, fasi preliminari di una partita di cui non si riesce nemmeno a immaginare il calcio d’inizio.