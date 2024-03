Il restyling della grande bellezza. Nascono due musei autonomi: "Così l’arte guadagna visitatori"

Annunciata già da diversi mesi, diventa operativa la nuova ‘mappa’ dei musei statali in Emilia Romagna. Proprio nei giorni scorsi infatti il Ministero della Cultura, guidato da Gennaro Sangiuliano, ha emanato il decreto che istituisce nuovi musei nazionali ad autonomia speciale (come già sono, per esempio, le Gallerie Estensi di Modena e il Complesso della Pilotta a Parma): in tutta Italia passano da 44 a 60 e nel nostro territorio nascono dunque ufficialmente due nuovi musei nazionali (designati come uffici di livello dirigenziale non generale), quello di Ferrara e quello di Ravenna, per i quali dovranno essere nominati due direttori ad hoc.

Vediamo allora nel dettaglio le novità. Ferrara – come già era stato ampiamente previsto – si torna a ‘separare’ da Modena: alla nascita dei musei autonomi nazionali, con la riforma introdotta dal ministro Franceschini, si erano riunite le collezioni estensi di Ferrara e di Modena, con un’unica direzione, ma ora le due città ritrovano strade parallele. Il nuovo Museo nazionale di Ferrara abbraccerà non solo la Pinacoteca Nazionale ma anche il Museo archeologico nazionale, Casa Minerbi e il Museo di Casa Romei che finora sono state di competenza della Direzione regionale musei. Sotto l’ala della direzione regionale resta invece l’abbazia di Pomposa con il suo museo. Le Gallerie Estensi di Modena (dirette da un paio di mesi da Alessandra Necci, nominata prima di Natale) continueranno ad abbracciare la Galleria e la Biblioteca Estense, il Lapidario Estense e il Palazzo Ducale di Sassuolo. Importante è anche la nascita del Museo nazionale di Ravenna che includerà cinque perle di grande attrattiva turistica, il Museo archeologico nazionale, il Palazzo di Teodorico, il Mausoleo di Teodorico, la Basilica di Sant’Apollinare in Classe e il Battistero degli Ariani.

Nel decreto ministeriale vengono definiti i contorni anche del Museo nazionale di Bologna che già comprendeva la Pinacoteca nazionale e Palazzo Pepoli Campogrande e d’ora in poi includerà anche le ex chiese di San Barbaziano e San Mattia. Così come il Parco archeologico e Antiquarium di Veleia, nel Piacentino, passa nel novero del Complesso della Pilotta di Parma. Alla Direzione regionale musei viene mantenuta la gestione di dieci luoghi della cultura fra cui il Museo nazionale etrusco di Marzabotto, il Castello di Canossa (Reggio Emilia), l’Archeologico di Sarsina (Forlì Cesena) e la Fortezza di San Leo (Rimini). "Credo che questa riorganizzazione vada nella giusta direzione anche se, a mio parere, il museo nazionale di Ferrara avrebbe dovuto includere anche l’abbazia di Pomposa – commenta Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura, già direttore della Reggia di Caserta dal 2015 al 2018 –. In questi anni le direzioni autonome dei musei hanno dimostrato di funzionare molto bene e di imprimere dinamismo alla gestione dei siti della cultura che hanno visto aumentare il numero di visitatori e le entrate". Ogni direttore infatti può ideare e organizzare iniziative per migliorare la fruizione dei musei, per animarli sempre più, farli conoscere e valorizzarne la meraviglia.