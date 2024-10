Il rettore Molari: "Alloggi, il principale problema dell’Unibo"

"Il tema degli alloggi è il problema principale dell’Università di Bologna". A dirlo è il rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari, a un dibattito sull’IA e le sue declinazioni al Festival del Presente al Mast. "Nonostante non siamo costruttori, di studentati ne abbiamo costruiti e ne stiamo costruendo tanti, che poi diamo in gestione a Er.Go. Nei prossimi tre anni avremo circa 800 nuovi posti letto a Bologna e Forlì, ma stiamo ristrutturando altri edifici", assicura Molari, che sottolinea come il problema della casa sia un freno "all’eterogeneità degli studenti che ha sempre caratterizzato l’Unibo". "Sono nove secoli che l’Università è il motore della conoscenza della città – spiega Molari –. Ora abbiamo quasi 100mila studenti, di cui il 70% a Bologna e il 30% in Romagna. Di questi 70mila, quasi il 60% viene da fuori regione", ma "il problema degli alloggi fa sì che ci siano meno movimenti a livello italiano. Abbiamo registrato un aumento di iscritti da Bologna" che coincide tuttavia con "un calo di quelli da fuori regione".