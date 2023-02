Il rettore Molari in visita alla scuola di volo ’Professional Aviation ’

La Professional Aviation presso l’aviosuperfice di Ozzano ha aperto le porte della sua scuola di volo e ospitato una visita del professor Giovanni Molari, Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, e della consigliera regionale dell’Emilia Romagna Lia Montalti al fine di approfondire la conoscenza di una realtà considerata importante e strategica per il territorio.

Gli ospiti sono stati accolti dal fondatore e Ceo di Professional Aviation, comandante Vito Preti, che ha mostrato loro le strutture e le attività dell’accademia.

In particolare gli ospiti hanno visitato le aule didattiche e le aule briefing, il reparto manutenzione velivoli, il simulatore di volo e la linea volo. In seguito, gli ospiti hanno avuto la possibilità di salire a bordo di uno dei velivoli dell’Accademia e di sorvolare la città di Bologna e la famosa Basilica di San Luca.

La delegazione in visita ha avuto modo di apprezzare l’attività di addestramento dell’accademia, dedita alla formazione dei piloti di linea.

Il Rettore ha espresso parole di ammirazione per l’impianto didattico e manutentivo dell’accademia mentre la consigliera Montalti ha espresso piena soddisfazione per la visita, evidenziando l’eccellenza delle strutture e dell’organizzazione dell’accademia, nonché la sua importanza per l’economia ed il prestigio del territorio.

Con l’occasione è stato presentato un progetto di mobilità green, ovvero l’impiego di velivoli totalmente elettrici per il conseguimento delle licenze di volo, invitando sia l’Università che la Regione ad una partnership nello sviluppo ed attuazione dello stesso, così come per la creazione di un vero e proprio campus di tipo universitario.

Gli ospiti hanno terminato la visita con parole di encomio per l’accademia di Professional Aviation che è ormai una struttura di riferimento a livello nazionale e si sta impegnando in un processo di internazionalizzazione accogliendo i primi allievi piloti stranieri. Professional Aviation si pone l’obiettivo di diventare un eccellenza a livello europeo e si augura che la visita possa portare all’avvio di una partnership con le istituzioni regionali ed Unibo nella creazione di un campus internazionale dell’addestramento al volo sul territorio Bolognese ed un vero e proprio polo aeronautico in futuro.