Il richiamo di Nomisma Luca Dondi avverte: "Tanta politica, ma non c’è più tempo"

di Paolo Rosato

Qual è il suo giudizio sul Piano Casa presentato?

"Molta politica. Molta visione di futuro. Consapevolezza rispetto all’entità dei problemi. Però quello che io ricavo è la quasi certezza che in tempi brevi non ci saranno risposte concrete e immediate – è questo il commento a caldo di Luca Dondi dell’Orologio, amministratore delegato di Nomisma ieri seduto in platea all’Opificio Golinelli –. L’incremento dell’offerta abitativa, peraltro difficile da realizzare, difficilmente vedrà la luce prima di qualche anno".

Tempi troppo dilatati?

"Nel momento in cui il più importante intervento, quello del Lazzaretto, prevede la realizzazione di un concorso di progettazione entro l’anno, questo ci dà l’idea che già il 2023 e il 2024 li utilizzerai per assegnazione e avvio dei lavori. Quindi le risposte le darai a fine legislatura di questa giunta. Sono i tempi dell’edilizia e dell’urbanistica, però noi rileviamo un’emergenza e non mi sembra ci sia il senso della drammaticità del momento, e della necessità di soluzioni estemporanee che attenuino l’impatto che avremo, drammatico, a settembre. Adesso è ‘sempre settembre’, ogni mese gli studenti non trovano soluzioni".

Su cosa dovrebbe fare leva il Comune per accelerare?

"Cose semplici non ce ne sono. Però c’è bisogno di grandissima concretezza e pochissima retorica, di accorciare tutto quello che può essere accorciato. Bisogna trovare una via preferenziale per dare risposte".

Quale via preferenziale?

"Dobbiamo sbloccare immediatamente alcune aree di grandi dimensioni, che sono le caserme, su cui si è fatta già progettazione. Sono per esempio quelle in capo a Cdp, ma non solo quelle. Mi rendo conto che ci troviamo a riproporre, 15 anni dopo, uno schema di cui avevamo già discusso. Questa volta mi sembra con più determinazione, però tanto tempo è passato invano rispetto alla rigenerazione e alla realizzazione di alloggi. Tempo non ce n’è più, c’è un’estrema urgenza di soluzioni. Non è facile immaginare che i privati improvvisamente si innamorino del mercato delle locazioni tradizionali, anche se ci dovesse essere una legge a livello nazionale. Ripeto, non ci sono soluzioni facili, ma serve una accelerata".

Meno politica?

"Meno politica. C’è tanta visione in parte anche ideologica e in parte condivisibile. Ma qui è il senso dell’urgenza che manca, che io non percepisco".

Il rettore Giovanni Molari ha detto: ‘Non spetta a noi fare nuovi studentati’.

"Ha ragione. Per ora ha svolto una funzione di surroga rispetto all’emergenza, non possiamo chiedere a loro anche questo".

Zero consumo di nuovo suolo, è la chiave anche della variante al Pug: la ricetta giusta?

"La risposta è stata netta, benissimo se pensano che quella sia la chiave. Servirebbe però un’operazione di verità, paghiamo un’inerzia di anni: bisognerebbe dire con chiarezza che quello che si mette in campo non darà risposte prima del 2025, quindi che bisogna attrezzarsi per un’emergenza di alcuni anni, individuando a fianco una corsia preferenziale per accorciare i tempi delle istanze burocratiche. Questo aspetto di durezza, di concretezza secondo me deve accompagnare un piano di visione. Altrimenti rischia di essere solo un bel manifesto".