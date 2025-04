Il riciclo della plastica è ancora più virtuso

Verso un ambiente sempre più pulito. Camst group e Gruppo Hera hanno potenziato il patto per la sostenibilità ambientale allargandolo al recupero dei film plastici. "Nel 2024 – spiega in una nota Hera – è stato attivato un servizio di raccolta e riciclo dei film in polietilene a bassa densità (Ldpe) prodotti nel centro distributivo di Camst group all’interno dell’Interporto a Bentivoglio. Il servizio si avvale della collaborazione di Aliplast, società del gruppo Hera che rigenera e riutilizza la plastica dei rifiuti di imballaggio per produrre nuovi polimeri. Grazie a questa raccolta dedicata, è possibile garantire una qualità migliore del rifiuto di imballaggio con la possibilità di inviarlo direttamente a un processo di lavorazione specifico che ottimizza il riciclaggio".

E ancora: "Nel 2024 sono stati raccolti 2.420 chilogrammi di rifiuti, la cui qualità ha consentito una resa del 95%: dal materiale raccolto, si sono ottenuti 2.299 chilogrammi di polimero Ldpe riciclato, con un risparmio di 5.100 chilogrammi di Co2 rispetto alla produzione dello stesso quantitativo di polimero vergine". Avviata nel 2020, la collaborazione tra l’azienda di ristorazione e facility services e la multiutility punta a valorizzare i principi dell’economia circolare attraverso progetti che trasformano rifiuti organici e oli alimentari esausti in nuove risorse energetiche. La raccolta avviene nei punti di ristorazione Camst group e i materiali raccolti vengono reindirizzati a processi virtuosi di produzione di biocombustibili.

"A cinque anni dall’avvio di questa collaborazione virtuosa – spiega Paola Bertocchi, responsabile sostenibilità di Camst group –, raccogliamo risultati molto importanti nell’ottica di dare valore ai rifiuti, con un forte beneficio ambientale e anche economico. Al recupero degli scarti di origine alimentare, abbiamo aggiunto dal 2024 un progetto specifico sulle pellicole plastiche, che possono tornare a nuova vita grazie al volume della nostra produzione e alla tecnologia messa a disposizione dal Gruppo Hera".

"Il modello di economia circolare – afferma Giulio Renato, direttore centrale servizi ambientali e flotte di Hera – costituisce per il gruppo il riferimento principale per disegnare i servizi del futuro e la transizione verso l’economia circolare deve essere un obiettivo comune. Per queste ragioni, riteniamo molto importante creare collaborazioni con le aziende del territorio e supportarle nel segno della sostenibilità ambientale, mettendo a frutto la nostra esperienza e competenza su questi temi".

