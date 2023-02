Il ricordo delle vittime delle Foibe

Una conferenza e una commemorazione davanti al cippo nella rotatoria di via Piave oggi al Casalecchio per celebrare il giorno del ricordo. Alle 9,30 lo storico Leonardo Goni (foto) all’istituto Veronelli terrà una lezione magistrale sul tema delle Foibe alla presenza di insegnanti e alunni della scuola professionale. Appuntamento alle 10 invece per la cerimonia di omaggio alle vittime delle foibe alla presenza delle istituzioni e l’intervento del sindaco Massimo Bosso e del vice presidente dell’Anvgd, Giovanni Stipcevich.