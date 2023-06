Francesca Alinovi, il ricordo di Barilli: "Collaboratrice fidata, la sua vita cambiò dopo un viaggio in Usa"

Bologna, 11 giugno 2023 – Quel maledetto giorno in cui fu ritrovato il corpo, Renato Barilli era a Firenze per un convegno. Lo raggiunse la telefonata allarmata del padre di Francesca Alinovi che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia e decise di tornare al più presto a Bologna. Quando arrivò in città fu Marcello Iori, amico della giovane studiosa, a raccontargli l’accaduto. Barilli ha oggi 87 anni, ha attraversato e gestito da critico d’arte e intellettuale decenni pieni di fermenti ed è stato il maestro quella ragazza arrivata da Parma per la specializzazione con una laurea in tasca su Carlo Corsi discussa con Francesco Arcangeli.

"Aveva una cultura molto tradizionale – ricorda Barilli – e fui io a indirizzarla verso sponde più dinamiche come il lavoro di Piero Manzoni. Poi per lei arrivò il ruolo di ricercatrice al Dams". Professore, Alinovi è stata sempre al suo fianco?

"Una collaboratrice fidatissima. Lei, Roberto Daolio ed io abbiamo affrontato difficoltà incredibili come l’organizzazione della Settimana della performance nei locali della Galleria d’arte contemporanea in piazza Costituzione. Era il ‘77 e con i 20 milioni di lire messi allora a disposizione dalla Fiera, portammo 50 artisti da tutto il mondo. tra cui Marina Abramovic e Ulay. Francesca e Roberto ricevevano le richieste più disparate: il gruppo Magazzini Criminali chiese 50 blocchi di ghiaccio, Herman Nitsch volle 50 litri di sangue bovino nella chiesa allora sconsacrata di Santa Lucia".

Quando arrivò per Francesca l’affaccio internazionale?

"Successe con un viaggio a New York dove lei andò per presentare alla galleria Holly Solomon di Soho il catalogo di quegli artisti italiani che noi definivamo ‘nuovi nuovi’ in opposizione agli anacronisti e ai transavanguardisti: Ontani, Salvo, Iori. Lì arrivò la sua illuminazione: scoprì il graffitismo e la street art, conobbe artisti come Basquiat e Keith Haring, divenne ambasciatrice in Italia di un movimento di cui perdutamente si innamorò e che certamente era il più innovativo dopo la pop art".

Le opere di quella squadra di artisti newyorkesi vennero poi per la prima volta in Italia proprio a Bologna?

"Francesca, poco prima di morire, pensava a una mostra sui graffitisti alla Gam. Fui io, tempo dopo, quasi come erede testamentario a rendere possibile l’esposizione ‘Arte di frontiera’. Che fu una sorta di trionfo postumo. La mostra, oltre che a Bologna, andò a Milano e a Roma. Ricordo che lì, sulla strada davanti al Palazzo delle Esposizioni, Haring si mise a fare un graffito sulla carrozzina di un bambino".

Come è stata ricordata nel tempo la sua figura?

"Nell’86 è stato istituito un premio a suo nome e io stesso ho raccolto i suoi scritti nel libro ‘L’arte mia’ pubblicato inizialmente dal Mulino. Con il passare degli anni, in un mondo maschile come quello dell’arte, la sua figura ha assunto una forte valenza di riscatto femminile". Perché destò tanto scalpore quell’omicidio?

"Era il cosiddetto periodo dei delitti del Dams, quattro omicidi in otto mesi. Della morte di un allievo di Umberto Eco non è mai stato trovato il responsabile".