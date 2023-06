Il ricordo di Berardo Rossi Fondò l’Antoniano e guidò lo Zecchino d’Oro Dieci anni senza il frate

di Claudio Cumani

Dei quattro moschettieri francescani che negli anni ‘50 avevano creato il miracolo-Antoniano, lui è stato l’ultimo ad andarsene.

Padre Berardo Rossi (foto), il religioso che guidò lo Zecchino d’Oro, è morto il 27 giugno di dieci anni fa. Aveva 91 anni e dal 2003 era ospitato in un convento a Parma. Non aveva fatto polemiche per quell’allontanamento dall’edificio di via Guinizelli doveva aveva trascorso una vita, nonostante le vibranti proteste dell’amico Cino Tortorella, il mago Zurlì. Protestare non era nel suo spirito pacificatore.

Ripercorrere la parabola di questo religioso colto, arguto e determinato significa rievocare una storia di Bologna forse dimenticata. Fu nel Dopoguerra che quattro frati sognatori (con Berardo c’erano Ernesto Caroli, Gabriele Adani e Benedetto Dalmastri) immaginarono di creare l’Antoniano, lì a fianco del loro convento. La posa della prima pietra, con il forte incoraggiamento del cardinale Lercaro e il tacito assenso del sindaco Dozza, avvenne nel 1953.

Si pensò subito a una mensa per i poveri e a un cinema per la gente del quartiere. Arrivò nel ‘61 la possibilità per l’Antoniano di prendersi in carico lo Zecchino d’Oro, una vetrina di canzoni per l’infanzia nata due anni prima a Milano con Tortorella. All’inizio padre Berardo (all’anagrafe Fernando Rossi) si disse contrario, poi diventò l’anima della manifestazione. Fu in quel periodo che consolidò l’affettuoso sodalizio con Mariele Ventre, la ragazza che i frati avevano chiamato a fare da maestra ai bambini e che sarebbe diventata l’instancabile direttrice del Piccolo Coro e l’icona dello Zecchino.

Padre Berardo ha visto passare alle selezioni almeno un milione di bambini e ha ascoltato più di cinquecento canzoni. Con un credo fermo: non trasformare mai un bambino in un divo e fare dello Zecchino una festa e mai una gara. Parlando di Topo Gigio e di missioni africane, delle palette delle mini-giurie e del sostegno ai bambini malati.

Ricorda Cristina D’Avena: "Andai a cantare all’Antoniano a tre anni e ci rimasi. Fu lui a credere in me e a fare il mio nome a Mediaset quando cercavano una voce per le sigle dei cartoni animati. Gli devo la mia carriera". Papa Giovanni XXIII definì Piccolo Coro e Zecchino "una delle cose più belle della Chiesa".

Difenderli però non fu sempre facile. La grande forza di padre Rossi è stata quella di portare avanti un’idea francescana di carità e solidarietà giocando con il diavolo (i contratti televisivi, le incisioni discografiche, il divismo che la Rai tentava di imporre): servivano capacità di relazione, diplomazia e rigore. E lui, anche quando veniva inseguito dalle telecamere di ‘Striscia la notizia’, le possedeva. Negli ultimi tempi si era concentrato sugli studi storici, ma si era altresì fortemente impegnato insieme a Maria Antonietta, la sorella di Mariele, nella Fondazione Ventre sorta dopo la prematura scomparsa della ‘fatina del Piccolo Coro’ nel ‘95.

Resta quell’Italia televisiva in bianco e nero di padre Berardo, fra ‘44 gatti’ e ‘Popov’, una fotografia d’epoca lontana ma preziosa. Di cui forse è bello avere nostalgia.