Il ricordo di Felicori: "Le sue lezioni avrebbero riempito anche il PalaDozza"

"In una città civile la cultura sgorga, viene data a tutti come l’acqua del rubinetto". La pensava così Eugenio Riccomini, storico dell’arte, ma anche professore, conferenziere, divulgatore, politico, scomparso il giorno di Natale a 87 anni. "La cultura come acqua del rubinetto era una metafora che ripeteva spesso", racconta Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura, che lanciò il grande intellettuale in un ciclo di lezioni pubbliche di storia dell’arte. "Una follia per i primi anni Ottanta. Ma ebbero un successo clamoroso, tanto che a un certo punto pensai di spostarle al PalaDozza...".

Come nacque questo sodalizio tra lei e Riccomini?

"Arrivai a Riccòmini tramite Delfino Insolera, colui che inventò la Zanichelli... Era convinto – e io con lui – dell’importanza della divulgazione culturale. E di come la cultura dovesse avvicinarsi alla popolazione attraverso una specie di ’enciclopedia popolare’ su tutte le discipline da tenere ’live’. Allora, però, dovevamo fare i conti con una certa ritrosia dell’establishment culturale e di quell’atteggiamento elitario anora molto diffuso, allora molto di più. Riccomini, però, aveva un eloquio affascinante e raffinatissimo. Quando una persona è così colta si fa capire da chiunque...".

Insomma, ebbe un grande successo?

"Eccome. Eugenio si mostrò scettico, ma alla fine accettò con coraggio. Cominciammo con tre lezioni sul Romanico, da Wiligelmo a Antelami, nella sala dei Notai, gremita fin da molti minuti prima dell’inizio previsto. Ci spostammo allora al cinema Settebello in piazza Calderini sempre pieno, per poi finire all’EuropAuditorium. Nonostante i quasi 1.500 posti, si riempiva subito. Pensai quindi di organizzare le lezioni al Palasport, ma alla fini desistii...".

Wiligelmo non sbarcò al PalaDozza?

"Evitai... anche se Riccomini ormai era così popolare che l’avrebbe riempito. Ma in quegli anni mi avrebbero accusato di delirio di onnipotenza, di megalomania, e lasciai perdere".

A Riccomini la legava anche l’appartenenza politica: siete stati entrambi comunisti.

"Sì. Eugenio fu consigliere comunale per tanti anni, assessore alla Cultura e vicesindaco nelle giunte Imbeni. Ma era un comunista strano. Un comunista dandy, che ostentava il suo fazzoletto rosso. Era irresistibilmente libero, quasi anarchico, illuminista. Non si riconosceva nell’ortodossia comunista, un po’ cupa. Lui era un comunista allegro, elegante...".

Non ha mai ambito a diventare sindaco?

"Era politicamente schivo, non aveva ambizioni di potere. Credo fosse anche disinteressato al successo: del resto, era troppo bravo per averne bisogno. Era un grande amante della bellezza e della cultura: era generoso, le sue idee le metteva al servizio della comunità. Chi lo seguiva ne fruiva. Non cercava il consenso. Per dire: non era un militante di partito, ma se lo invitavano andava dappertutto. Era un generoso. Lo ha dimostrato anche nell’arte: quando gli presentai Wolfango, lo adottò. Ne fu curatore e critico per più di 20 anni".

Con la scomparsa di Riccomini che cosa perde Bologna?

"Perde un intellettuale e un ricercatore di prima grandezza. Perde una persona disinteressata e generosa. Che considerava la cultura un servizio civile. E lui stesso era un civil servant della cultura. Anche quando ha amministrato, è stato funzionario dello Stato o docente alla Statale di Milano l’ha fatto con spirito di servizio per la città".

Parlavate della politica di oggi?

"No. Io sono politicamente impegnato e seguo le vicende politiche ogni giorno. Eugenio, da grande intellettuale qual era, spero se ne tenesse a distanza".