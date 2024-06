Il ricordo di padre Casali. Il filosofo Cacciari: : "Era un confessore nato"

"Padre Michele Casali era un confessore nato". Il filosofo Massimo Cacciari ricorda il religioso che fondò il Centro San Domenico e la famosa Osteria delle Dame, facendo del dialogo la sua ragione di vita. Stasera, alle 21, un evento speciale nel salone Bolognini (piazza San Domenico 13) celebrerà padre Michele (scomparso 20 anni fa) definito ’Funambolo delle idee’: oltre a Cacciari, ci saranno personalità del San Domenico, come il direttore Giovanni Bertuzzi, il presidente Luigi Stagni e Valeria Cicala, poi l’editor Michela Gallio e il massmediologo Roberto Grandi. Mercoledì, il concerto in Basilica del violoncellista Mario Brunello.

Cacciari, come conobbe padre Casali?

"Mi contattò nei primi anni Ottanta. Ci incontravamo a Bologna, ma anche a Venezia. Era un periodo particolarmente intenso, allora collaboravo con il cardinal Martini. Padre Casali, da sempre, era interessato al dialogo con la cultura laica. Aveva disponibilità ad ascoltare: era un confessore nato. Da quel momento iniziò un periodo di collaborazione che è poi continuato con Bertuzzi".

Nei ’Martedì’ di San Domenico metteva insieme laici e cattolici. Comunisti e democristiani. Alto e basso. Un’impresa non facile...

"I ’Martedì’ erano un’iniziativa pubblica, ma veniva da una serie di corsi, incontri, dibattiti. L’eredità di padre Casali non è semplice da assumere in pieno. Ma ha indicato una strada, che continua. Quindi, non parliamo di passato...".

Qual era il segreto di tenere insieme tutto?

"Il cristianesimo è la cosa più laica del mondo, è una religione per modo di dire. Chi c’è di più laico di Gesù o San Francesco? Il cristianesimo è lontanissimo dall’idea di un gruppo di eletti che formulano un nucleo sapienziale con altri discenti da educare. Padre Casali era a portata di tutti".

Era popolare?

"Non in senso populistico. Aveva le sue idee, le predicava. E controbatteva alle tue".

Non era curioso che un religioso si occupasse anche dell’Osteria delle Dame?

"Fino a un certo punto. Dopo il Concilio era la stada che la Chiesa doveva percorrere. La sua apertura all’ascolto derivava da qui, dalla necessità di riconvertire l’Europa al messaggio cristiano. Un dramma di tutti gli ultimi grandi Pontefici".

Papa Francesco sarebbe piaciuto a padre Caslai?

"Non lo so. Certi atteggiamenti forse no, ma avrebbe apprezzato questo grido angoscioso per la pace".

Il contesto, cioè Bologna, ha favorito l’esperienza di padre Casali?

"Bologna aveva un grande centralità, era destinata ad avere una figura come Casali".

Oggi l’opera di padre Casali come s’inserirebbe?

"Anche allora era un momento particolare, c’era Dossetti vivo. Bologna rappresentava un laboratorio. Oggi l’humus è cambiato. Il contesto e il connettivo politoco e culturale complessivo è crollato. Ormai ci sono solo voci singole".