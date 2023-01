Il Ridotto spegne quaranta candeline

Tutto appare una chimera, dalla crisi energetica all’emergenza sanitaria internazionale. E lo è anche per il teatro e, difatti, la rassegna annuale del Teatro Ridotto si intitola Il tempo delle chimere. In occasione dei suoi 40 anni, il Ridotto organizza una stagione ricca di appuntamenti, che riflettono l’importanza di avere sogni irrealizzabili a stimolare la vita quotidiana.

"Chimere è emozionante – spiega Elena Gaggioli, presidente di quartiere di Borgo Panigale-Reno– . È il segno di volontà di non perdere l’essenziale nei momenti difficili. Il Ridotto divulga la cultura con un approccio innovativo nella periferia, che sa cogliere le prospettive di cambiamento". Un progetto che apre le porte a nuovi gruppi teatrali. Il primo appuntamento sarà sabato 21 gennaio, con Non è stata colpa mia di Filippo Poppi e la Sua Fantastica Band, uno spettacolo-concerto che coinvolge ragazzi delle scuole bolognesi in qualità di musicisti.

"Il Teatro Ridotto semina cultura e sapienza teatrale, coinvolgendo interpreti internazionali – dice Elena Di Gioia, delegata alla Cultura–. È un avamposto tenace, che tiene insieme le radici del passato, dando spazio al nuovo e al futuro". Tra gli artisti, infatti, Manuel Pernazza, ambasciatore nel mondo della maschera di Pulcinella, in scena sabato 28 gennaio, e l’attrice colombiana Merida Urquia, il 15 aprile. Tantissimi i gruppi coinvolti, come la Compagnia Legàmi, sul palco il 4 febbraio, e i collettivi Crisi Collettiva e Hospites, il 25 febbraio e il 27 maggio. Durante la rassegna, che terminerà il 10 settembre con la giornata Al Crepuscolo i Poeti del Ridotto, si tratta anche di salute e invalidità, con Omar Bortolacelli il 19 marzo e lo spettacolo degli Amici di Luca. Molte le donne in scena, come la danzatrice Beatrice Pozzi – il 25 marzo presenterà un suo progetto ispirato all’indagine sull’espressività dell’immaginazione all’interno di un ambiente protetto – e la stessa direttrice del Ridotto, Lina Della Rocca, con un seminario dal 26 al 29 aprile.

Mariateresa Mastromarino