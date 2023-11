Il rigassificatore prende forma. Snam: "Pronto il prossimo inverno"

Sarà operativo entro la fine del prossimo inverno, quindi al più tardi entro marzo 2025, il rigassificatore di Ravenna. I 32 chilometri di lavori a terra sono realizzati al 24-25%, quelli a mare al 7-8%. "Insieme a quello di Piombino fornirà 10 miliardi di metri cubi di gas ogni anno ed è una infrastruttura fondamentale per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dopo che con la guerra russo-ucraina l’Italia ha dovuto rinunciare a 28 miliardi di metri cubi di gas", con i consumi annuali nazionali stimati tra i 60 e i 70 miliardi di metri cubi. Così Stefano Venier, ad di Snam, a Ravenna insieme al Chief operating officer Massimo Derchi, per presentare lo stato di avanzamento del cantiere e firmare con il sindaco Michele de Pascale la convenzione che regola i 25 milioni di compensazioni e mitigazioni di cui beneficerà la località di Punta Marina.

"La scelta di Ravenna – ha detto il sindaco – è scontata per la sua competenza, storia e cultura nell’industria energetica e vogliamo dimostrare che si può vincere la sfida della transizione energetica continuando a essere protagonisti della vita produttiva industriale nazionale". Ma non solo, Venier ha sottolineato che l’Emilia-Romagna è ‘l’ombelico’ del sistema energetico italiano, Bologna infatti è al centro del sistema del trasporto italiano di gas con un ramo che arriva da sud e qui si dirama verso l’Austria e la Svizzera". Peraltro, intorno a Bologna Snam ha tre dei dieci centri di stoccaggio che gestisce, "necessari – ha affermato Venier - come abbiamo visto lo scorso inverno e vedremo il prossimo per riuscire a soddisfare la domanda invernale di gas facendo scorta durante l’estate. Averli vicini alle grandi direttrici di trasporto è fondamentale, perché siccome il gas non si muove per inerzia, ma bisogna spingerlo, in Emilia-Romagna vicino a questo snodo abbiamo una delle più importanti stazioni di spinta del gas".

Significativa la ricaduta economica del rigassificatore sul territorio ravennate, che "a fronte di un investimento complessivo di Snam di un miliardo – ha spiegato l’ad di Snam - è prevista in 300 milioni". Nei lavori sono coinvolte le aziende ravennati Rosetti Marino e Micoperi, a cui si aggiungono oltre 100 fornitori provinciali e regionali. Quanto all’occupazione, "oggi il cantiere impiega circa 850 persone, che arriveranno a 1200 nel picco". Compensazioni e mitigazioni ammontano rispettivamente a 10 e 15 milioni e prevedono interventi per la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, la riforestazione con la realizzazione di un parco di 97 ettari in cui troveranno posto 107.890 piante e il risparmio energetico grazie alla sostituzione di 10.298 punti luce. BW Singapore sarà ormeggiata a 8,5 chilometri al largo di Punta Marina, alla piattaforma Petra ceduta da PIR. La nave sarà in grado di stoccare 170mila metri cubi di gas liquefatto e di rigassificarlo per una capacità di 5 miliardi di metri cubi l’anno. Dopo aver percorso il tratto offshore, il metanodotto supererà la spiaggia di Punta Marina attraverso un microtunnel per poi estendersi per altri 32 km, formando un anello intorno alla località, e ricongiungersi con il cosiddetto "nodo di Ravenna", cioè il punto di interconnessione con la rete nazionale gasdotti.

Snam nel corso dell’incontro ha anche fornito un aggiornamento sull’avanzamento delle opere per il progetto CCS (Carbon Capture and Storage), che farà dell’hub di Ravenna uno dei siti più grandi al mondo per lo stoccaggio della CO2 e il principale del Mediterraneo: i lavori relativi all’infrastrutturazione hanno raggiunto un progresso di oltre il 60% e le prime molecole di CO2 potranno essere immesse nei primi mesi del 2024.

Maria Vittoria Venturelli