Il rilancio della trattoria Anna. Così il Borgo di Campolo rinasce

Si cerca un gestore per una storica trattoria nel cuore di un borgo abbarbicato sull’Appennino. Stiamo parlando della Trattoria Anna, fondata nel 1954: possono farsi avanti operatori economici, imprenditori e privati decisi "a sviluppare un’attività di ristorazione di qualità, in linea con gli obiettivi di rigenerazione culturale, sociale ed economica" del Borgo di Campolo.

L’obiettivo è la riapertura di quello che è stato un luogo simbolo di accoglienza e convivialità grazie al progetto ’Da Campolo l’arte fa Scola’, finanziato dal Pnrr. Nata come osteria per i lavoratori delle cave di Montovolo, la trattoria è diventata negli anni punto di riferimento per la comunità e i visitatori offrendo piatti genuini della tradizione emiliana. Ora il Comune di Grizzana Morandi ha pubblicato il bando pubblico per l’affidamento in locazione della trattoria di via Campolo 23 per ridare "vita e centralità a un luogo storico del territorio, attraverso un’offerta gastronomica che valorizzi le tradizioni locali e la vocazione turistica dell’Appennino bolognese".

L’immobile è attualmente oggetto di un importante intervento di ristrutturazione con completamento previsto entro settembre 2025. Il futuro gestore dovrà completare a proprie spese l’allestimento tecnico della cucina e le attrezzature necessarie per l’avvio dell’attività. È inoltre prevista la possibilità di estendere la gestione anche a spazi ricettivi attigui, comprendenti tre camere ad uso affittacamere e tre monolocali residenziali, per sviluppare un’attività integrata di ristorazione e ospitalità, o anche di nuova residenzialità ad esempio aperta ai propri dipendenti e collaboratori.

Il progetto ’Da Campolo l’arte fa Scola’ vuole appunto rigenerare il borgo di Campolo e a valorizzare il suo legame con La Scola, la Rocchetta Mattei e Grizzana stessa, costruendo un nuovo sistema territoriale a forte matrice culturale e turistica. Con questa iniziativa, il Comune di Grizzana Morandi intende individuare un gestore “capace di portare avanti una proposta imprenditoriale solida, sostenibile e in grado di dialogare con il territorio”. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 12 di mercoledì 7 maggio, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Partecipare è semplice: sarà sufficiente presentare la documentazione richiesta ed effettuare il sopralluogo obbligatorio. Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Grizzana Morandi.