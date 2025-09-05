Il rilancio dell’ad Fenucci: "Bologna, lo stadio nuovo costa meno e rende di più"

Nuovo Dall’Ara o ristrutturazione di quello attuale? La risposta definitiva ancora manca, e bisognerà attendere, anche perché le tempistiche per realizzare l’impianto che, in futuro, ospiterà le gare interne del Bologna, restano incerte. Ma ieri in Fiera, a margine di un evento legato alla ricerca di StageUp sull’impatto economico di Bologna e Virtus sul territorio e sulla comunità, l’ad dei rossoblù Claudio Fenucci è stato chiaro: "È ovvio che un impianto nuovo, o un Dall’Ara ristrutturato, sarebbero molto più performanti di una ’sistemazione’ dell’attuale in maniera funzionale solo alla copertura". E, in merito a un ipotetico nuovo stadio, ha aggiunto quali sarebbero gli elementi a favore del progetto: "Il costo di uno stadio nuovo sarebbe almeno di 40 milioni inferiore rispetto al piano attuale (del restyling del Dall’Ara; ndr) e genererebbe molti più ricavi grazie alle aree ospitalità che valgono, in media, l’80% dei profitti di un impianto. Al Dall’Ara questi posti sarebbero di meno per via dei parcheggi mancanti e uno stadio nuovo avrebbe una prospettiva futura maggiore nell’ottica di un movimento che dovrà ridare un ruolo centrale agli impianti, visto il progressivo calo annunciato dei diritti media".

Idee che guardano al futuro, per il bene della squadra e di chi la supporta ogni domenica. "Ricordo che negli ultimi 15 anni in Europa sono stati realizzati più di 220 impianti, per un investimento complessivo superiore ai 25 miliardi di euro – ha sottolineato Fenucci –. Noi in Italia siamo indietro, quindi il tema che riguarda la riqualificazione o la costruzione di stadi nuovi diventa impellente, urgente, anche per le esigenze dell’attuale calcio professionistico e per affrontare le sfide del futuro. Gli stadi dovranno diventare un elemento centrale di sviluppo e Bologna seguirà questa direzione, facendo di tutto per mantenere attiva la sua competitività futura".

"Noi vogliamo portare a compimento questo percorso – ha aggiunto –. Oggi l’iter amministrativo è quasi smarcato, resta però aperto il tema finanziario: essendo il restyling un progetto iniziato nel 2018, i costi non sono più paragonabili agli attuali, e questo è un elemento che va tenuto in considerazione. Da tempo stiamo facendo ampie valutazioni di carattere finanziario proprio per questo gap che si è venuto a creare, fra il costo iniziale delle operazioni e le valutazioni attuali dei costi. Il fondo strategico per lo sport riuscirà a colmare questo gap? Se così sarà, vorrà dire che continueremo nel progetto originale, se no saremmo costretti a guardare altre possibilità, tra cui la possibilità della costruzione di uno stadio nuovo e una riqualificazione parziale del Dall’Ara".

Al centro di tutto c’è comunque la competitività del club, tempi burocratici e ‘tecnici’ permettendo. "Non siamo noi a dettarli, ma possiamo solo prendere atto di quelli che sono i provvedimenti che il governo emanerà per l’Europeo e per gli impianti italiani: sulla base di questi faremo poi le nostre valutazioni", chiude Fenucci.