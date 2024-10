Il rilancio di Palazzo Pepoli. In campo Bologna Welcome

Il rilancio di Palazzo Pepoli è stato affidato a Bologna Welcome, la fondazione di cui sono soci Comune, Città Metropolitana e Camera di Commercio, guidata da Daniele Ravaglia.

La conferma arriva da una delibera comunale – illustrata ieri mattina in commissione – che autorizza "l’affidamento in house providing alla fondazione Bologna Welcome" per oltre 357mila euro con l’obiettivo di valorizzare "la riapertura di Palazzo Pepoli Vecchio che integri ed arricchisca il contenuto attuale e consenta una gestione economica della fase di transizione verso il nuovo museo Morandi". Viene poi affidata alla Fondazione il compito "di progettare, realizzare e promuovere eventi di marketing urbano e di produrre articoli promozionali e attività di accoglienza, nonché di intrattenere ospiti istituzionali". Nella delibera (e anche durante la discussione in commissione) non è stata definita una data di riapertura del Museo della Città di via Castiglione ospitato a Palazzo Pepoli. Palazzo d’Accursio (che ha firmato con Fondazione Carisbo l’accordo di comodato d’uso dell’edificio), però, assicura "che sarà entro fine anno".

Bologna Welcome, del resto, fondazione pubblica creata a fine 2023, gestisce già, in ottica di promozione e valorizzazione turistica, alcuni dei luoghi più suggestivi e conosciuti della città, da Palazzo Re Enzo al Palazzo dello Sport di piazza Azzarita, dalla Torre degli Asinelli (chiusa a causa dei lavori della Garisenda, ndr) alla Torre dell’Orologio, tornata recentemente visitabile dopo un importante lavoro di restauro.

"Con questo affidamento diretto alla fondazione Bologna Welcome avremo vantaggi economici e di velocità", riferisce in commissione l’assessore Massimo Bugani, riportando l’obiettivo del sindaco Matteo Lepore.

Chiede chiarezza la consigliera Manuela Zuntini, di Fratelli d’Italia, soprattutto in riferimento al futuro di Palazzo Pepoli: "Sull’ affidamento fatto dal Comune alla Fondazione Bologna Welcome rimangono alcuni dubbi sull’effettivo contenuto e soprattutto su quali siano le reali prospettive e i piani per valorizzare il Museo della Città e gli spazi di Palazzo Pepoli. La delibera parla di una fase “di transizione” verso il nuovo Morandi ma nemmeno in commissione sono stati chiariti i reali progetti del Comune. In tutto questo, poi, non è chiaro nemmeno se sarà mantenuto il pieno coinvolgimento del settore Musei".

