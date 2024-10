Il rilancio di terme e turismo ’fuori stagione’

Sabato nella sala delle Terme di Porretta si terrà il convegno "Terme e Appennino" organizzato dal gruppo Monti Salute Più e dalle Terme di Porretta. Il lavori inizieranno alle 9.30 e il sottotitolo dell’evento "per una nuova stagione di promozione turistica e sviluppo" confermano dell’impegno del gruppo nel tenere vive le iniziative turistiche. Dopo i saluti del cardinale Matteo Zuppi, che non sarà fisicamente presente, interverranno i due padroni di casa: il sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni e il professor Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti Salute Più e delle Terme di Porretta. A seguire ci saranno diversi contributi tra cui quello di Barbara Franchi, sindaco di Lizzano in Belvedere e consigliere delegato al turismo della Città Metropolitana e quello del presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena Mattia Sartori