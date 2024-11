Il Rinascimento e l’origine delle accademie

Nicoletta

lla fine ‘500 inizio ‘600 Bologna è una ricca fucina di cultura, arte e discipline umanistiche. È la seconda città dello Stato Pontificio, molto popolata e, per il concetto di allora, abbastanza benestante. Non è solo una città ricca di produzione agricola, ma anche con numerose attività artigianali. Soprattutto è un palcoscenico internazionale per la fervente scuola di pittura, costituita dalle celebri botteghe di Prospero Fontana e della figlia Lavinia, ma anche dall’avanguardia di artisti come Annibale, Agostino e Ludovico Carracci.

Bologna, grazie anche alla sua Università, diventa un punto di riferimento europeo per studiosi, eruditi e artisti. Insomma è una città piena di vita che brilla di cultura ed anche di mondanità, data la presenza di molte famiglie nobili e senatorie che ricevono spesso. Nascono numerose Accademie, circoli eruditi privati e società di Arti e Mestieri, dove il mondo della pittura si fonde con quello letterario e poetico. È un piacevole clima di relazioni che partecipa alla crescita della nostra città. Per esempio l’Accademia dei Gelati, nata nel 1588, sarà quella che promuoverà la collaborazione fra i poeti e Agostino Carracci.

Infatti alla sua morte nel 1603 saranno i Gelati a celebrare il pittore, grazie a un apparato effimero di Funerali all’interno della chiesa della Morte di Bologna (allora chiesa situata in via de’ Musei dedicata alla Beata Vergine, detta della Compagnia della Morte), divenendo perciò il pittore amico dei poeti, immagine che sarà ereditata dopo decenni da Guido Reni. Oltre all’Accademia dei Gelati si affiancano, nei primi decenni del Seicento, l’Accademia della Notte, quella dei Confusi e degli Indomiti, i cui letterati bolognesi e romani si scambiano idee e invenzioni. Questi ultimi sono aiutati e protetti dai legati pontifici delle famiglie Borghese, Ludovisi e Barberini. Le Accademie costituiscono un filo diretto fra la cultura bolognese e quella della Roma pontificia. Gli artisti e gli studiosi viaggiano tra le due città recuperando anche preziose commitenze.