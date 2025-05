Il Rinascimento in Appennino: se ne parla nel borgo di Fontana

Un pomeriggio alla riscoperta di un borgo antico e delle opere e protagonisti del Rinascimento in Appennino. È la proposta del gruppo studi progetto 10 righe di Sasso e di Nuèter, il gruppo di studi alta valle del Reno che sabato dalle 16 danno appuntamento nella piazzetta Cremonini al borgo Fontana. Da qui prende il via il corteo in costume che accompagna il pubblico alla visita dell’oratorio di Sant’Antonio Abate e a Palazzo Sanuti. Nella corte interna, grazie alla disponibilità dei proprietari, è in programma l’intervento di Daniele Pascale Guidotti Magnani che presenta il volume ’Rinascimento in Appennino’, a cura di Giacomo Ventura, Francesco Zagnoni e Renzo Zagnoni. Nel corso del pomeriggio interventi musicali del liutista Leonardo Pini e del soprano Paola Matarrese. Gratuito su prenotazione.