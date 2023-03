Il Rinascimento si fa bello Nuovo look in Pinacoteca

di Benedetta Cucci

Si è appena conclusa alla Pinacoteca ’Una nuova stagione del Rinascimento a Bologna’, mostra che aveva il suo cuore nel ritratto di Giulio II ad opera di Raffaello, ed ecco che il titolo diventa premonitore di una nuova era logistica del museo stesso. Inaugura infatti oggi il nuovo allestimento della sezione del Rinascimento, sottolineato anche dall’arrivo di due opere in prestito temporaneo del Perugino e di altre restaurate di artisti bolognesi ho che qui hanno lavorato (Calvart, Fontana, Muratori), in nome di un ripensamento architettonico versatile e agevole, affidato allo studio Bettini Architetti. Come ha raccontato la direttrice Maria Luisa Pacelli (foto sotto), in carica dall’autunno del 2020, "il percorso è stato ripensato per rispondere alle esigenze del pubblico contemporaneo, con un allestimento più snello e chiaro per tracciare cento anni di pittura a Bologna, per Bologna e di Bologna". In effetti la ‘nuova via’, che non altera la configurazione spaziale originaria della lunga manica spartita al centro da setti in muratura sollevati e sostenuti da profili in ottone Ipe, è stata in parte dettata dalle modifiche intervenute in questa sezione, proprio in occasione della mostra ’Giulio II e Raffello’, che, rispetto al passato, si caratterizzava per una riduzione del numero delle opere esposte, per una lettura il più possibile lineare.

"Il percorso – spiegano Mirella Cavalli e Arianna Manes – è scandito da venti sezioni e riflette una progressione cronologica che dal 1450, attestato nella prima sala dal celebre Polittico dei fratelli Antonio e Bartolomeo Vivarini, giunge sino al Cinquecento inoltrato, concludendosi con la sezione dedicata ai veneti Tiziano e Tintoretto e al cretese El Greco". Cronologia e tematicità come fondamenti del nuovo racconto in 18 pannelli di sezione che rimandano a una visione di contesto con un focus sulle singole opere, tutte accompagnate da didascalie descrittive brevi di 600 battute. Si diceva del Perugino, le cui preziose tavole il ’Battesimo di Cristo’ e ’San Giovanni Battista tra i santi Francesco, Girolamo, Sebastiano e Antonio da Padova’ sono arrivate dalla Galleria Nazionale dell’Umbria dando inizio all’ospitalità di opere provenienti da altre istituzioni, che andranno a sostituire quelle prestate a mostre attualmente in corso. Più avanti arriverà quindi ’Il ritratto del principe Alessandro Farnese’ di Sofonisba Anguissola dalla National Gallery of Ireland e attorno ai prestiti verranno realizzate iniziative di approfondimento, divulgazione e percorsi didattici. Ecco quindi frequenti movimentazioni delle opere che richiedono azioni dinamiche sulle possibilità espositive. Qui si inserisce l’intervento degli architetti Sergio Bettini e Elena Marchi che si sono confrontati con il lavoro dell’architetto Leone Pancaldi. "Le nuove necessità – raccontano – sono state armonizzate con l’allestimento voluto da Cesare Gnudi e realizzato dalla metà degli anni Sessanta da Pancaldi, scegliendo il ferro per le guide e le aste che sostengono le opere e per i nuovi pannelli di sala a stendardo, le teche e gli apparati didascalici". Novità anche per la comunicazione, puntata ai social e alla creazione di una app, e per la grafica curata da Studio Eremo che si è ispirata all’incisore bolognese Francesco Griffo.