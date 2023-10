"Il Rio Maggiore andava pulito e invece è stato abbandonato"

Con una serie di interrogazioni alla giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini, la capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti aveva sottolineato che se non si interveniva rapidamente sulla manutenzione degli argini e letti dei torrenti vi era il rischio di una nuova esondazione. "Purtroppo si è puntualmente verificato quello che avevamo paventato a settembre – spiega la consigliera regionale –. La piccola alluvione che ha interessato il territorio di Porretta Terme è stata cagionata in parte dal Rio Maggiore, le cui acque si sono innalzate notevolmente anche a causa dei detriti e della folta vegetazione presente. Agli ambientalisti radical chic che siedono in Regione vorremmo dire che è ora di darsi una mossa e di andare sui territori per verificare di persona lo stato in cui versano".

"Soprattutto sarebbe anche arrivato il momento che scendessero dal piedistallo delle posizioni ideologiche e si occupassero dei problemi quotidiani delle persone – aggiunge Evangelisti –. Mi chiedo, ad esempio, perché non permettano la manutenzione di alvei, torrenti e boschi a chi è in grado e vuole farlo, visto che chi ci amministra e dovrebbe occuparsene si limita a minimizzare". In effetti nonostante le diverse sollecitazioni la Regione non è ancora intervenuta. "Come abbiamo ricordato – conclude Evangelisti – uno specifico piano approvato nel 2019 prevedeva una costante perlustrazione dei argini per evitare una crescita incontrollata della vegetazione. Come si vede dalle immagini di questa ultima alluvione questo non è avvenuto e il Rio Maggiore è stato completamente abbandonato".