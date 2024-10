Il Risorgimento spiega chi siamo

Nuovo appuntamento al Modernissimo con le ’Suggestioni storiche’ ideate da Angelo Varni: un ciclo di lezioni attorno al tema ’Nascita di una nazione europea’ e film in abbinamento. Oggi alle 18, Angelo Varni parla di Risorgimento, una lezione che sarà abbinata al capolavoro di Luchino Visconti ’Senso’ che sarà proiettato venerdì, 11 ottobre, alle 10.30.

"In questi tempi di drammatiche tensioni e di conflitti – spiega Varni –, dove sembrano imporsi la voce lugubre delle armi e il risvegliarsi di antichi odi colpevolmente non sepolti dalla storia, decisivo appare il richiamo ad un’identità collettiva che fornisca ragioni forti al nostro essere parte riconoscibile e storicamente fondata di un’entità più vasta quale l’Europa. Quell’entità politica economica e sociale cui, peraltro, si sono da sempre richiamati, nei momenti alti del plurisecolare percorso della nostra fisionomia identitaria, quanti intendevano portare ad una omogeneità il persistente frammentarsi delle nostre vicende politico-istituzionali. Il dato indiscutibile, che si vuole ribadire attraverso questo progetto, a fronte dell’attuale perdita di consapevolezza storica, è che la coscienza dell’essere comunità partecipe di un’identica dimensione di aspirazioni, di bisogni, di sensibilità culturale appartiene da sempre a quanti si sono succeduti nei secoli lungo lo Stivale, in un dialogo serrato con i territori affacciati sul Mediterraneo. Sbagliò, dunque, quel pur lungimirante padre della patria, Massimo D’Azeglio che, a Risorgimento concluso, ebbe a dire che ’fatta l’Italia’ occorreva ’fare gli Italiani’. Questi, al contrario, c’erano già e quel che mancava erano proprio le strutture di un vero Stato unitario in grado di far vivere degnamente e di prosperare in libertà ed uguaglianza di diritti e di doveri i suoi cittadini".