Il rito del Monte delle formiche nella puntata di oggi

Un rito antico, che si rinnova da secoli, che avviene alle porte di Bologna. Si tratta della storia un po’ misteriosa del Monte delle formiche, nel territorio di Pianoro, che ogni anno dalla fine di agosto è teatro di un fenomeno naturale eccezionale: la migrazione di formiche, in certi anni in veri e propri sciami che vengono ad accoppiarsi sul cucuzzulo che si staglia fra val di Zena e valle dell’indice. I maschi muoiono, mentre le femmine andranno in cerca di nuovi territori. Questo rito è al centro della puntata di oggi del nostro podcast gratuito il Resto di Bologna, ascoltabile sul nostro sito e sulle principali piattaforme. Nostro ospite sarà prima di tutto il regista Riccardo Palladino, che realizzò un documentario su culto e protagonisti del territorio. Anche Lamberto Monti, alla guida del museo dei Botroidi a Tazzola, pittoresco borgo ai piedi del cucuzzolo, racconta la bellezza del luogo.