Il ritorno a casa di due soldati morti in Germania. I loro resti consegnati ai familiari dopo 82 anni

Domenico Montanari, soldato del Genio, nato nel 1913 a Quattro
Castella (Reggio Emilia) venne catturato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e deportato in Germania, dove morì in prigionia a ottobre dello stesso anno.
Le sue spoglie riposavano
nel cimitero militare italiano
di Amburgo. Anche Delmo Palavanchi, nato nel 1919 a San Giovanni in Persiceto (Bologna), perse la vita durante la Seconda guerra mondiale e i suoi resti erano custoditi nel cimitero militare italiano di Berlino. Dopo tanti anni sono tornati a casa: alla caserma Minghetti di Bologna c’è stata una solenne cerimonia (nella foto) per la consegna dei loro resti mortali ai rispettivi familiari. Le urne sono state accolte
nella cappella della caserma,
alla presenza delle autorità militari e civili. La tumulazione avverrà nei luoghi di nascita.