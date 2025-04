Il ritorno degli alleati nella città ricostruita

Con una serie di mostre, conferenze, proiezioni, spettacoli e una rievocazione storica, Casalecchio si prepara a celebrare gli 80 danni dalla Liberazione e dalla fine della seconda guerra mondiale, che nella cittadina sul Reno vide l’arrivo degli Alleati in un territorio che registrò la distruzione del novanta per cento di case, fabbriche, strade e ferrovie. Con centinaia di vittime civili, il ponte bombardato e i sopravvissuti alla tempesta di fuoco uscire dai rifugi antiaerei scavati sotto la collina del Parco Talon.

L’immagine della ‘delenda Casalecchio’ sarà al centro della conferenza di Leonardo Goni in programma domani alle 21,15 nella Casa della conoscenza con proiezione di foto e filmati sulla liberazione della cittadina avvenuta il 20 aprile 1945, con l’arrivo dei carri armati Sherman che poco dopo le 17 si affacciarono sulla dissestata carreggiata della Porrettana. Il cartellone prevede iniziative per rievocare la gioia della Liberazione dal nazifascismo, il ruolo della Resistenza, il prezzo pagato nel corso della guerra da una città che venne definita la Cassino del Nord: bombardata per ben 41 volte tra il 1943 e il 1945, quasi completamente distrutta e insignita della medaglia d’oro al Merito Civile.

Le settimane precedenti al 20 aprile verranno rievocate sabato alle 20.30 con la proiezione del documentario ‘1945 Mountainmen Project: memorie e territorio’, con la regia di Luciano La Valle e la produzione di Guglielmo Mattiello con Andrea e Giuliano Gandolfi. Domenica invece dalle 10 alle 11 è in programma un salto indietro nella storia, a ripercorrere l’ultimo miglio percorso dagli alleati, quello segnalato dai paracarri 87 e 88 di via Porrettana e fino a via Marconi, con protagonisti decine di figuranti a piedi e a bordo di mezzi blindati, camion Dodge, semicingolati e anfibi.

Una rievocazione affidata al Gruppo culturale Il Trebbo Aps, che si svolgerà in collaborazione con il Sistema museale "Memorie d’Italia 1939-1945" di Iola di Montese, con l’associazione Cotton Club, il teatro comunale Laura Betti con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture, il supporto della Polizia Locale Reno Lavino e la collaborazione di Casalecchio Creativa.

Gabriele Mignardi