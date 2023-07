Il ritorno dei Depeche Mode "Ricordiamoci che bisogna vivere"

"I Depeche Mode sono tornati sulla strada nella certezza che Andy avrebbe voluto così" racconta Ghahan, all’anagrafe David Callcott, 61 anni, raccontando quel Memento Mori World Tour che stasera lo riporta sul palco del Dall’Ara assieme al sodale di sempre Martin Gore, chitarra, affiancati da Peter Gordeno, tastiere, e Christian Eigner, batteria. "Fletcher ha sempre rappresentato il collante della band, quindi è impensabile che potesse diventarne proprio lui la causa di scioglimento. Ci manca quella sua voglia di scherzare e quell’ironia che davamo per scontate e di cui, invece, ora sentiamo enormemente l’assenza. Durante il lockdown avevamo lavorato tutti e tre al nuovo album, già impostato e titolato quando Andy è mancato". Per i Depeche Mode ’Memento mori’ è il 15° capitolo (in studio) di una discografia varata nell’81 da ’Speak & Spell’, il secondo con un ingegnere del suono italiano, la bresciana Marta Salogni. "Avevo già lavorato con Marta – spiega Gahan –. Così, quando il produttore di ‘Memento mori’ James Ford è riuscito a tirarla pure in questo progetto, non mi sono certo opposto". La ’black celebration’ 2023 di Gahan e Gore conta su una scaletta di 23 brani che dalla nuova ’My cosmos is mine’ porta alla sempiterna ’Personal Jesus’ senza tralasciare ’Walking in my shoes’, ’Stripped’, ’Enjoy the silence’, ’Precious’, ’Just can’t get enough’. L’omaggio a ’Fletch’, invece, arriva con ’World in my eyes’. "Ovvio che un titolo come ‘Memento mori’ possa suonare un po’ lugubre – ammette il frontman –. Ma vorrei che venisse interpretato in modo positivo, sulle corde della luce e della speranza come un invito a spendere bene il nostro tempo sulla terra, perché del doman non v’è certezza. Non tanto, dunque, ‘ricordati che devi morire’ quanto ‘ricordati di vivere’".

Andrea Spinelli