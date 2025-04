Il ritorno della banda dei trattori. Due macchine sparite a Decima

Sono tornati i furti dei trattori nelle aziende agricole della pianura. Nella notte tra martedì e mercoledì scorso in un’azienda agricola in via Samoggia Vecchia, a San Matteo della Decima, la popolosa frazione di San Giovanni in Persiceto, sono spariti due trattori dal valore di circa 120.000 euro. Si tratta di un Kubota e di un Merlo con braccio telescopico per caricare, per esempio, balle di fieno. Lo denuncia lo stesso agricoltore che ha subito il furto e che ha lanciato l’allarme sui social, con dovizia di foto, nella speranza di poter recuperare i suoi mezzi agricoli che gli servono per urgenti lavori in campagna. Nel post è stato indicato anche un numero di targa di un trattore.

"Non posso dire con esattezza – dice Emanuele Roncaglia, l’agricoltore a cui sono state rubate le macchine agricole –, a che ora è stato commesso il furto. Penso certamente nella notte con il favore del buio, forse la mattina presto. Purtroppo non mi trovavo a dormire a casa, nella mia azienda agricola, quella notte. Ma ero a casa di mia figlia perché l’indomani dovevo fare delle commissioni e mi era più comodo pernottare da lei. Sta di fatto che i trattori erano regolarmente parcheggiati davanti all’abitazione e quando sono rientrato ho constatato, purtroppo, il furto dei miei mezzi". E Roncaglia continua: "Allora, mi sono recato dai carabinieri a sporgere denuncia, dando informazioni sui mezzi agricoli spariti. Adesso però devo affrontare i lavori nei campi, che avevo in programma, in altro modo. Il Kubota lo utilizzavo anche per la semina, mentre il Merlo, grazie al suo braccio telescopico, lo utilizzavo per caricare le balle di fieno sui camion. Intanto, sono riuscito a farmi prestare un trattore da un amico e collega per eseguire alcune lavorazioni e penso che dovrò noleggiare altre macchine agricole per portare avanti le cose da fare, per esempio, la semina del mais". Roncaglia, nei terreni della sua azienda agricola, coltiva erba medica, cereali, foraggio. Ed è la prima volta che gli succede di subire furti di trattore.

"Ho saputo – continua Roncaglia – che nei giorni scorsi sono stati rubati alcuni trattori anche a Finale Emilia. Ed è risaputo che prima i ladri nascondono i trattori rubati per poi portarli all’estero dove vengono venduti. Tuttavia, spero tanto di poter riuscire a recuperare le mie macchine agricole, perché il furto mi sta creando disagio riguardo all’attività lavorativa".

Pier Luigi Trombetta