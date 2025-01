Il ritorno dell’operetta: ’La vedova allegra’ sul palco del Duse

Potere, denaro, gelosie, amore. Attorno a questi temi sempre attuali si sviluppa la storia de ‘La vedova allegra’, celeberrima operetta di Franz Lehár amatissima dal pubblico che torna stasera alle 21 al Teatro Duse nell’allestimento della Compagnia Corrado Abbati. La trama è nota: una vedova miliardaria viene spinta al matrimonio dalla Ragion di Stato, ma lei sceglierà l’amore proprio come nelle cronache mondane di oggi. Questa moderna edizione si fa forte del senso teatrale e di quella narrativa dinamica che segnano gli spettacoli di Corrado Abbati, arricchita da una colorata messinscena che mette in risalto l’eleganza delle musiche di Lehár per una serata piena di leggerezza.